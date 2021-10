Kate Middleton e la depressione, il dettaglio del passato che emerge solo ora

Kate Middleton ha avuto a che fare in passato con la depressione: sia il marito che il fratello James ne hanno sofferto, come li ha aiutati

Kate Middleton appare in ogni occasione misurata, sobria, elegante e sempre sorridente: è moglie e madre perfetta, ma gli anni passati sono stati molto difficili per lei e l’ombra della depressione ha oscurato la sua luce.

Nonostante il mondo intero veda soltanto il lato luminoso della duchessa di Cambridge, Kate conosce bene questo tipo di demone poiché il fratello James ci ha combattuto per anni.

L’11 settembre scorso il minore dei Middleton è convolato a nozze con l’analista finanziaria Alizeé Thevenet, attorniato dai parenti più cari, immerso nella natura della Provenza e coi suoi adorati coker spaniel vicino.

Il contatto con la natura e l’amore incondizionato dei suoi amici a quattro zampe lo hanno fatto rinascere allontanando la depressione, sono stati fondamentali: tuttavia un prezioso aiuto è arrivato anche da Kate, Pippa e i loro genitori.

Ebbene in una intervista al Telegraph James ha confessato di aver spesso avuto pensieri suicidi e di avere difficoltà ad esprimere ciò che sentiva e pensava in quei momenti: la famiglia è venuta con lui alle sedute con lo psicoterapeuta per aiutarli a comprendere meglio.

“È stata una cosa molto, molto grande. Non dovevamo fare terapia necessariamente allo stesso tempo, ma individualmente e talvolta insieme. Era importante perché li aiutava a capire me e come funzionava la mia mente”.

“L’unica cosa che potevano fare era venire ad alcune delle sessioni di terapia per iniziare a capire”.

Kate Middleton, dunque, ha affrontato questo grande ostacolo contribuendo alla rinascita del fratello James, nonostante il ruolo che ricopriva e i numerosi impegni con la Famiglia Reale.

Anche William ha sofferto di disturbi mentali quando era nella RAF e guidava le ambulanze aeree in Angola: come il cognato James, è stato sull’orlo della depressione lui stesso ma ha saputo, con il giusto aiuto e la vicinanza della moglie, reagire a queste difficoltà.

Foto: Kikapress