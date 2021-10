Charlene di Monaco, la verità sull’ultima operazione: come sta la Principessa

Charlene di Monaco è in convalescenza dopo l’ennesima operazione, ma come sta davvero? Arrivano informazioni preoccupanti: “Sta male, molto male”

L’assenza di Charlene di Monaco sta facendo preoccupare tutti, in primis la sua famiglia che attende il ritorno della Principessa da troppo tempo: l’ultima operazione l’ha costretta a 48 ore di osservazione per vedere come avrebbe reagito il suo corpo.

Charlene di Monaco e l’operazione alla testa, mistero sulle sue condizioni attuali

Ricordiamo che la bella moglie di Alberto di Monaco sta combattendo con una infezione alla gola, orecchia e naso molto più dura di quanto si sarebbe immaginato e che nel corso di questi mesi in Sudafrica ha avuto anche un collasso.

Di complicazioni ce ne sono state, ma Charlene ha sempre tentato di rassicurare chi le vuole bene mostrando il suo sorriso sui social anche se, insieme a quello, ha sfoggiato un certo pallore e una magrezza che non hanno mai del tutto convinto.

Come sta ora dopo essersi nuovamente operata? Il settimanale Oggi riporta indiscrezioni a dir poco preoccupanti sul suo stato di salute:

“Charlene sta male, molto male. È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati sperati”.

Tuttavia stando a fonti vicine a Palazzo Grimaldi, il magazine Hola! ha ipotizzato che il ritorno della Principessa monegasca sia imminente dopo l’operazione. Secondo l’insider anonimo, l’intervento alla testa “è andato molto bene” e Charlene – terminata la convalescenza necessaria – potrà lasciare il Sudafrica.

Pare infatti che la recente operazione – effettuata venerdì 8 ottobre in anestesia totale – sia l’ultima per l’ex nuotatrice che si spera possa riabbracciare il marito e i due gemellini nel giro di qualche settimana.

