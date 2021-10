Cimici, il trucco che in pochi conoscono per eliminarle naturalmente

Fastidiose presenze d'autunno nelle nostre case, ecco come sbarazzarsene con rimedi naturali

L’autunno non è soltanto la stagione delle foglie che cadono o delle castagne, ma anche delle cimici. Si tratta di piccoli insetti di colore verde o marrone che si insinuano nelle nostre case in cerca di calore. Del resto non amano il freddo ed è naturale che, quando le temperature calano, vogliano svernare in posti più caldi, proprio come i nostri appartamenti.

Le cimici sono innocue per l’uomo, ma sono decisamente fastidiose: quando volano sono rumorose, e quando le schiacciamo emanano un odore piuttosto sgradevole. Ecco perché è importante conoscere alcuni rimedi naturali per sbarazzarsene.

I rimedi naturali contro le cimici

Come riporta Novaratoday.it, è possibile realizzare un infuso a base di acqua e tabacco. Il rimedio migliore, però, sarebbe utilizzare acqua calda e sapone in uno spruzzino, da distribuire poi su finestre, balconi e zanzariere, ovvero tutti quei posti in cui le cimici spesso si posano.

Da non sottovalutare il potere dell’aglio, ottimo antibatterico e antiparassitario naturale nonché repellente per gli insetti, cimici comprese. Queste infatti ne detestano l’odore e se ne tengono alla larga. Ma come adoperarlo? Si consiglia di fare un bel decotto all’aglio da far bollire in mezzo litro d’acqua, e spruzzarlo su davanzali, esterni e piante.

Il potere della menta

Anche la farina fossile è un repellente naturale dal forte potere pesticida. Si trova solitamente nei negozi di prodotti naturali e va distribuita su porte, finestre e zone particolarmente infestate dalle cimici.

La menta non è solo un ingrediente che impreziosisce le bevande estive, ma anche una grande arma contro le cimici. Questo grazie al suo forte odore. In particolare, se unita all’olio di neem, che ha un considerevole potere pesticida, è perfetta per tenere lontane cimici verdi e marroni. Anche in questo caso la migliore cosa da fare è realizzare un decotto di menta a cui aggiungere olio di neem da nebulizzare nelle zone più frequentate dalle cimici.

Photocredits: Shutterstock