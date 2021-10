Carlo Conti in formissima a Tale e Quale Show: ecco la dieta che segue

Il conduttore, 60 anni compiuti a marzo, appare in tv in gran forma. Merito anche del figlio Matteo

60 anni compiuti lo scorso marzo, Carlo Conti è in grande forma. Il presentatore toscano, che nel corso del 2020 aveva contratto il Covid, si è poi ripreso alla grande ed è tornato alla guida di “Tale e quale show”. Padrone di casa del venerdì sera di Rai 1, il conduttore si conferma uno dei più amati del piccolo schermo nostrano. Non è un caso, dunque, che le ore da lui trascorse in tv siano davvero numerose.

Carlo Conti in forma grazie al figlio Matteo

Carlo Conti non è super impegnato solo sul lavoro. Non dimentichiamo, infatti, che è papà del piccolo Matteo, il figlio nato dall’amore con Francesca Vaccaro, consorte di Carlo. E tutti quanti sappiamo come stare dietro a un bambino sia un bell’impegno. Eppure è anche questo il segreto della forma fisica del conduttore.

Intervistato da Gazzetta.it, infatti, il presentatore tv, alla domanda su quale sport pratichi per essere così in salute, ha dichiarato: “Mi tiene in forma Matteo, il mio bambino, quando lo prendo in braccio. A parte gli scherzi, faccio qualche partitella a calcio con gli amici e cammino a passo veloce. Fiorello mi ha detto: ‘Cammina come se fossi in ritardo!’. Seguo il suo consiglio”.

La dieta per restare in forma

Se il 2020 aveva visto Carlo Conti prendersi una pausa a causa del Covid, in seguito il conduttore si è ripreso molto bene. Ma quale dieta segue il noto volto del piccolo schermo? A quanto pare nessun regime alimentare in particolare, come invece fanno altre star. Quanto alla sua alimentazione, infatti, ha spiegato di continuare a mangiare un po’ di tutto, ma sempre con attenzione. Ecco le sue parole a tal proposito: “Mi piace la varietà del cibo, ma modero le quantità. Se faccio qualche stravizio e metto su qualche chiletto, poi sto attento per evitare di ingrassare”. Insomma sembra che il segreto della linea di Carlo Conti sia sempre lei: la giusta via di mezzo.

Foto: Kikapress