Kate Middleton sempre più magra, il divieto a tavola: perché non mangia carboidrati

Kate Middleton sfoggia un fisico strepitoso a quasi 40 anni e dopo tre figli grazie alla sua dieta: ecco perché esclude pasta, pane e riso

Kate Middleton si è presentata all’Earthshot Prize con un abito di 10 anni fa, sfoggiando un fisico ancor più asciutto di quando ancora non aveva neanche lontanamente pensato di mettere al mondo il primogenito George: la sua magrezza balza ciclicamente agli onori della cronaca così come la sua dieta.

Dieta di Kate Middleton, la dura rinuncia a tavola

Come si mantiene così in forma la duchessa di Cambridge? Certamente il corredo genetico la aiuta particolarmente, così come anche la passione per lo sport in generale tuttavia anche a tavola segue una serie di rigidissime regole che le vietano alcuni alimenti prelibati.

Se prima del matrimonio con William Kate si è interamente votata alla controversa dieta Dukan per perdere rapidamente peso sostituendo i carboidrati con le proteine, oggi fa il pieno di verdure e beve due smoothies al giorno a base alga spirulina, matcha, spinaci, mirtilli, coriandolo e lattuga romana.

A pranzo, poi, niente carne ma pesce e verdure mentre a cena la carne è ammessa insieme ad un calice di Chardonnay. Come si può notare, pasta, patate e riso sono assolutamente esclusi dal regime alimentare di Kate Middleton che deve seguire il protocollo imposto dalla Regina Elisabetta.

Niente pasta a tavola: il motivo della rinuncia

Questi alimenti non vengono apprezzati da Sua Maestà né preparati dagli chef reali perché rischiano di appesantire i membri della Royal Family e portarli a cali energetici nel corso di eventi pubblici e impegni istituzionali.

Eppure a Kensington soprattutto George, Charlotte e Loius amano la pasta e non se ne privano… Anzi Kate – che oltre a essere bellissima, in formissima e sempre sorridente è anche una cuoca provetta – si è dilettata con la pasta all’uovo handmade per il compleanno della secondogenita, coadiuvata dai suoi tre piccoli aiutanti!

Foto: Kikapress