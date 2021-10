Come sta la Regina? “Qualcosa non va”: la decisione della famiglia reale dopo il ricovero

La Regina Elisabetta è tornata a Windsor dopo l'ordine dei medici di riposarsi ma "qualcosa non va" con la sua salute: la famiglia si riunisce

La Regina Elisabetta ha tenuto tutto il mondo col fiato sospeso dopo la nota ufficiale di Buckingham Palace che annunciava il suo ricovero presso il King Edward VII’s Hospital di Londra: ora come sta? I suoi portavoce hanno fatto sapere che la notte in ospedale si è resa necessaria per effettuare “indagini preliminari” e che all’ora di pranzo di giovedì era già tornata a casa ed era di buon umore.

Regina Elisabetta, notizie sulle sue condizioni di salute: gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da alcune fonti come l’Express, nel tardo pomeriggio – al rientro dall’ospedale – era di nuovo sulla scrivania per svolgere alcuni compiti leggeri.

Elisabetta II si è vista comunque costretta a rallentare i ritmi, nonostante abbia già in parte delegato gli impegni a William, Kate e Carlo tuttavia la sua agenda rimane molto fitta. Solo questo mese, per esempio, avrebbe dovuto presenziare a 16 eventi pubblici, tuttavia per il suo bene ha accettato a malincuore di riposare un po’.

Anche se le dichiarazioni sono centellinate, gli esperti sono convinti ci sia qualcosa che non va in tutta questa storia: Elisabetta II si è mostrata con il bastone, poi ha annullato il viaggio in Irlanda del Nord, infine – decisione ancor più allarmante – la famiglia reale si è riunita al suo capezzale per starle vicino.

Il Mail Online, infatti, ha pubblicato una serie di scatti del principe Andrea e della nipote Louise Windsor al castello omonimo per trascorrere del tempo con lei. A Windsor la Regina Elisabetta ha passato molto tempo dopo la morte dell’amato Filippo, duca di Edimburgo… Staremo a vedere quanto durerà questa “vacanza” per l’arzilla 95enne che ha da poco rifiutato il premio “Anziano dell’anno” indetto dalla rivista The Oldie.

