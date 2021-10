Harry contro Carlo: il libro di memorie sarà una dichiarazione di guerra al padre

Il 2022 segna certamente la data del Giubileo di platino per i 70 anni di regno di Elisabetta II, ma anche l’uscita del libro di […]

Il 2022 segna certamente la data del Giubileo di platino per i 70 anni di regno di Elisabetta II, ma anche l’uscita del libro di memorie di Harry che, con Meghan, sta sempre più prendendo le distanze dalla Famiglia Reale, Carlo in primis.

Leggi anche: >> REGINA DI NUOVO A CASA DOPO IL RICOVERO, COME STA? LA DECISIONE DELLA FAMIGLIA FA PREOCCUPARE

Harry contro Carlo, il segreto che può rovinare il futuro Re contenuto nel libro di memorie

Mentre William e Kate hanno in programma di rubare la scena ai Sussex organizzando a breve un viaggio negli Stati Uniti, Harry prepara la sua offensiva contro il padre, reo di non aver fatto abbastanza per farlo restare nella ‘ditta’.

D’altronde il secondogenito non ha mai nascosto l’astio nei confronti del padre confessando, durante la famosa intervista a Oprah, di essersi sentito tradito dal Principe di Galles. Andrew Morton, storico esperto della famiglia reale ha fatto sapere che quando uscirà il libro di memorie di Harry, Carlo sarà costretto a nascondersi per la vergogna.

Leggi anche: >> ECCO PERCHÉ CARLO E HARRY SI ODIANO: IL VERO MOTIVO IN UN TRISTE EPISODIO DI 14 ANNI FA, COSA SUCCESSE TRA I DUE

Sappiamo che il rancore di Harry verso il padre è alle stelle dopo che, a detta sua, ha smesso di sostenerlo economicamente, gli ha voltato le spalle nel momento del bisogno e non ha più voluto rispondere alle sue telefonate.

Anche in questi mesi, il futuro erede al trono non ha tentato il benché minimo riavvicinamento ai Sussex (deludendo non poco la Regina), mantenendo la facciata social solo per occasioni come compleanni e nascite.

A corroborare la tesi di Morton secondo cui il bersaglio di Harry sarà proprio il padre 73enne, anche la scelta di JR Moehringer come ghostwriter.

L’autore americano ha già scritto una biografia di Andrè Agassi dove ha indagato a fondo il rapporto tra il celebre tennista e la figura paterna. Intanto il 2022 si avvicina pericolosamente e lo ‘tsunami di paura’ – come ha definito il Mirror il memoire – si fa sempre più minaccioso.

Foto: Kikapress