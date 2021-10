Charlene di Monaco sempre più sola: “è morto investito”, il dolore per la perdita improvvisa

Charlene di Monaco è tornata su Instagram per annunciare un nuovo dramma: è morto investito il suo cagnolino ‘Monte’, il dolore straziante sui social

Non è stato facile per nessuno il 2021, ma per Charlene di Monaco può dirsi un annus horribilis dopo che, appena arrivata in Sudafrica, ha contratto una pericolosa infezione a naso, gola e orecchio. La Principessa monegasca è ancora in convalescenza nella sua terra natia lontana dagli affetti più cari, come il marito Alberto e i due figli Jacques e Gabriella e continuano le speculazioni sul vero motivo della ‘fuga’ nel continente nero.

Ogni tanto l’ex nuotatrice torna sui social a rassicurare i followers sul suo stato di salute, mostrandosi – per quanto possibile – sorridente e presente, tuttavia l’ultimo post è ancora più straziante di quanto non sia già la sua situazione.

Charlene di Monaco a pezzi dopo la brutta notizia

Nella foto pubblicata qualche ora vediamo Charlene bellissima e raggiante che tiene stretta tra le sue braccia la cagnolina che in questi anni le ha fatto compagnia nei momenti più bui. Dalla didascalia, però, apprendiamo che ‘Monte’ non c’è più:

“Il mio angioletto è morto la notte scorsa, è stata investito. Mi mancherai molto. Riposa in pace”.

Il tenerissimo chihuahua faceva coppia con ‘Carlo’, un altro cagnolino di cui la principessa andava matta ma che è morto oramai diversi anni fa.

Charlene di Monaco annuncia la morte del suo cagnolino@Instagram

Il cuore rosso spezzato a chiudere il messaggio di cordoglio è più eloquente di mille parole: ancora un altro dramma per Charlene di Monaco, già fiaccata dalle molteplici operazioni al cervello e dalla lontananza da casa.

Oramai chi la segue non fa che chiedersi quando potrà tornare a Palazzo Grimaldi e riabbracciare i suoi cari… Ad aspettarla, stavolta, non ci sarà la sua adorata cagnolina.

Foto: Kikapress