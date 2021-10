Alberto di Monaco interviene, quando torna a casa Charlene: la data è fissata

Alberto di Monaco corre ai ripari e blocca ogni rumor sul nascere, ecco quando Charlene tornerà nel Principato: fissata la data, “molto prima del…”

Charlene di Monaco ha di recente ufficializzato con uno straziante post su Instagram la morte del suo piccolo chihuahua, Monte, che le faceva compagnia da anni ma è in arrivo una bella notizia per la Principessa: molto presto tornerà a casa.

Alberto di Monaco su Charlene: quando si riabbracceranno

È Alberto ad anticipare il bollettino medico sulle pagine di People, correndo ai ripari e bloccando ogni altra nuova speculazione sullo stato di salute della moglie e sul loro matrimonio. Nelle scorse settimane, infatti, si era ipotizzato che il mancato ritorno dell’ex nuotatrice fosse da imputare ad un pericoloso avvicinamento con il nuovo re della tribù degli Zulu.

Charlene si era anche proposta da mediatrice ufficiosa all’interno della comunità dopo l’assassinio – con avvelenamento e finto testamento – del padre dell’attuale capo.

Ma le cose stanno diversamente e lo conferma Alberto che finalmente annuncia il ritorno della moglie: “È in buona forma e il suo umore è migliorato” ha fatto sapere il Principe anticipando che rimetterà piede in patria “molto prima del 19 novembre”.

Charlene e Alberto pronti per Dubai? Il dubbio sul tour

Quella data segna la festa nazionale del Principato e i sudditi, dopo mesi di assenza, si aspettano che Charlene festeggi con loro. All’orizzonte, poi, un altro possibile impegno per la coppia: parliamo del tour a Dubai in occasione dell’Expo, previsto per il 13 novembre.

Sarebbe un carico piuttosto pesante per la Principessa, anche perché ciò la porterebbe di nuovo lontana dai figli Jacques e Gabriella: “È una decisione che prenderemo all’ultimo momento” ha infatti commentato Alberto.

