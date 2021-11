La Regina Elisabetta è intervenuta alla Cop26 di Glasgow con un discorso commovente ricordando le parole del Principe Filippo: “è ora di agire”

Abito verde brillante per richiamare la Terra, perle al collo e perfettamente truccata, la Regina Elisabetta ha tenuto un discorso storico in occasione della Cop26, la Conferenza sul clima delle Nazioni unite che si è tenuta a Glasgow.

La Regina parla alla Cop26, le parole commoventi sul marito

Dopo alcuni giorni di riposo e altrettanti di preoccupazione, è tornata in video riportando alla memoria le parole del Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Come ben sappiamo e come non ha mancato di sottolineare Sua Maestà, il duca di Edimburgo – che ha contribuito a fondare il WWW nel 1961 e ne è stato presidente dal 1981 al 1996 – ha sempre cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici.

Il principe consorte ha girato il mondo per porre attenzione sulle difficoltà di sopravvivenza di molte specie di fauna selvatica e ha spesso chiamato all’azione i potenti. La sovrana ha pienamente raccolto l’eredità del marito invitando i grandi leader mondiali a “elevarsi oltre la politica spicciola” e pensare alle generazioni future.

“Questo è un dovere che sono particolarmente felice di assolvere, poiché l’impatto dell’ambiente sul progresso umano era un argomento caro al mio caro defunto marito, il principe Filippo, il duca di Edimburgo” ha rivelato la Regina Elisabetta alla Cop26 prima di lasciarsi andare ad un commovente ricordo di Filippo.

Cop26, Elisabetta orgogliosa anche di figlio e nipote

“Ricordo bene che nel 1969 disse a una riunione accademica: ‘Se la situazione dell’inquinamento mondiale non è critica in questo momento, è certo come tutto può essere, che la situazione diventerà sempre più intollerabile in brevissimo tempo… Se non riusciamo a far fronte a questa sfida, tutti gli altri problemi diventeranno insignificanti‘”

Alle spalle della 95enne una immagine divenuta oramai iconica che vede il Principe Filippo immerso in un vortice di foglie autunnali estasiato dallo spettacolo offerto dalla natura.

Elisabetta si è mostrata dura e determinata in alcuni passaggi del suo discorso:

“È la speranza di molti che l’eredità di questo vertice – scritta nei libri di storia ancora da stampare – vi descriva come i leader che non si sono lasciati sfuggire l’occasione; e che avete risposto alla chiamata di quelle generazioni future”.

Poi si è detta orgogliosa che Carlo e William abbiano preso in carico “il ruolo di primo piano svolto da mio marito nell’incoraggiare le persone a proteggere il nostro fragile pianeta”.

Foto: Kikapress