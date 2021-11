The Crown 5, scoppia il caso sul ritratto di Lady Diana: invocato l’intervento di Harry, il motivo

Jemima Khan, sceneggiatrice di The Crown 5 e amica intima di Lady Diana si chiama fuori dalla serie Netflix. Gli esperti reali si appellano a Harry contro Netflix

Colpo di scena per gli appassionati di The Crown, che è giunto alla 5° attesissima stagione e ha visto il prezioso aiuto alla sceneggiatura di Jemima Kham, amica intima di Lady Diana, che tuttavia ora ha lasciato il progetto.

The Crown 5, non rispettata la memoria di Lady Diana

Alla base della scelta non solo la fine della relazione col creatore della serie Netflix Peter Morgan ma anche e soprattutto l’insoddisfazione e la delusione per il risultato finale nel tratteggiare il personaggio della compianta mamma di William e Harry (interpretata da Elizabeth Debicki).

La produttrice televisiva ha annunciato l’addio alla serie spiegando:

“La sua figura non è stata gestita con il rispetto e la compassione che speravo e pensavo… Per me era importante che gli ultimi anni della vita della mia amica venissero raccontati con cura, come non sempre è accaduto in passato”.

Gli esperti royal hanno immediatamente invocato l’intervento di Harry, affinché prenda posizione contro Netflix, con cui tuttavia ha un contratto da 150milioni di dollari.

Angela Levin ha tuonato sulle pagine del Sun:

“Dovrebbe strappare il contratto con Netflix e proteggere la figura di sua mamma senza pensare ai soldi”. E ancora: “È incredibile come, in questa situazione, non faccia sentire la sua voce”.

Un’altra importante royal editor, Ingrid Seward, ha riflettuto:

“Quando ha firmato l’accordo, presumo non abbia pensato che si sarebbe potuto trovare in una simile posizione. Però va detto che conosceva The Crown, ne ha parlato nell’intervista con Corden, quindi non era all’oscuro”.

Cosa farà Harry con The Crown 5? Deciderà di battersi affinché la memoria di Lady Diana non venga nuovamente infangata? Intanto l’attesa per i nuovi episodi inizia a farsi spasmodica…

