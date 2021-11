Charlene di Monaco vuole il controllo dei figli, è scontro con Alberto

Charlene di Monaco è rientrata da poco e già è scontro con Alberto: la Principessa vuole avere il controllo sui figli, la richiesta al marito

Ora che il soggiorno forzato in Sudafrica si è concluso, Charlene di Monaco ha bisogno di riprendere seriamente in mano la sua vita e stare vicina ai figli Jacques e Gabriella di cui ha sentito la mancanza, ma con Alberto è gelo.

Charlene e Alberto, qualcosa non va: gelo del Principe verso la moglie

I gemelli, lontani dalla mamma, hanno trascorso molto tempo con il loro papà, non ultimo sono stati visti insieme al Principe alla Conferenza COP26 a Glasgow. Tuttavia ora che hanno di nuovo Charlene vicina, sarà lei ad occuparsi nuovamente dei figli.

Anzi, a quanto pare, ha già avanzato una (preoccupante) richiesta al Principe, quella cioè di avere il pieno controllo sulla loro educazione.

Leggi anche: >> CHARLENE TORNA A CASA, LE FOTO CON ALBERTO MENTONO: IL DETTAGLIO MISTERIOSO NOTATO DA POCHI

A rilanciare la notizia ci pensa il sito LC News, secondo cui la moglie di Alberto non gradisce che Jacques e Gabriella facciano così tanti viaggi di Stato appresso al papà: va da sé che in questi mesi di assenza, piuttosto che lasciarli soli a casa il Principe Grimaldi abbia preferito star loro vicino anche se lontano da casa, ma Charlene adesso è di nuovo presente e già ha preso in mano le redini del ménage familiare.

Leggi anche: >> PERCHÉ CHARLENE SORRIDE COSÌ RARAMENTE? IL TRISTE EPISODIO DEL SUO PASSATO CHE L’HA SCONVOLTA

La Wittstock, stando a quanto riportato dal magazine francese, avrebbe accusato Alberto di aver fatto perdere troppi giorni di scuola ai gemelli ribadendo di voler riprendere il controllo.

Charlene, il marito vuole tenerla lontana dai figli?

Pare che la richiesta sia stata accolta con eloquente gelo da parte del marito, che già non è abituato a mostrare grandi slanci di affetto in pubblico.

In più il figlio di Ranieri III di Monaco crede che questo tipo di esperienze – come quelle che hanno segnato la sua infanzia – facciano bene a Jacques e Gabriella e formino il carattere. Gli attriti a Palazzo sono di nuovo realtà, la coppia sembra faticare a ritrovare un buon equilibrio e in tanti mesi lontani forse anche l’affetto reciproco è diminuito.

Foto: Kikapress