Natale in casa della Regina: il crudele gioco che fa ogni anno. Povera Kate!

Per la Regina il Natale è la festa più bella ma vigono regole e tradizioni: cosa fa fare agli ospiti prima del pranzo, il crudele gioco

Come ben sappiamo, anche il Natale quando si parla di Royal Family, ha una serie di protocolli, rigidissime regole e consuetudini secolari da seguire: dal menù ai regali, la Regina Elisabetta non rinuncia alla tradizione.

La sovrana trascorre ogni anno le feste natalizie a Sandringham, tra le sue residenze preferite sin da bambina, e richiama a sé tutti i membri della famiglia affinché possano vivere giorni felici e spensieratI come i suoi.

Regina Elisabetta sadica con Kate Middleton: cos’è costretta a fare a Natale

La macchina organizzativa è mastodontica e Elisabetta II non richiede nulla di meno che la perfezione assoluta negli addobbi così come nel luculliano menù o negli outfit. Ma c’è spazio anche per il divertimento tanto che la Royal Family è solita realizzare giochi e passatempi per stare bene e in compagnia tutti insieme.

Leggi anche: >> CI SARANNO ANCHE HARRY E MEGHAN (CON FIGLI) A NATALE? IL GESTO DI KATE PER COMPIACERE LA REGINA

Tra questi ne annoveriamo uno particolarmente crudele per gli ospiti di Sandringham: la Regina infatti riporta ogni anno alla ribalta una tradizione introdotta all’inizio del 1900 dal Re Edoardo VII.

Il nonno burlone di Sua Maestà pesava ogni membro della famiglia all’arrivo a Sandringham e poi poco prima del ritorno: così facendo sapeva di quanto erano aumentati i suoi adorati parenti.

Natale con la Regina, l’incubo di Kate: umiliazione totale



La pratica era certamente umiliante soprattutto per le donne di famiglia, costrette a rivelare il proprio peso al Re, ma le intenzioni erano più che nobili. Edoardo VII voleva infatti assicurarsi di aver nutrito a sufficienza gli ospiti affinché fossero pienamente soddisfatti della loro permanenza natalizia.

Leggi anche: >> MENÙ DI NATALE: LA REGINA MANGIA UN CIBO ‘ILLEGALE’ IN GB, ECCO QUALE

Ebbene, anche la Regina annota il peso di tutti i membri su un taccuino all’inizio delle vacanze e alla fine: prima lo fa con una bilancia elettronica, poi – una volta che gli ospiti hanno consumato pranzi, cene, brunch e merende infinite – ordina ai valletti di pesarli con la vecchissima bilancia del nonno per fare il confronto.

Leggi anche: >> KATE TROPPO MAGRA PREOCCUPA I FAN: ECCO PERCHÉ NON PUÒ MANGIARE CARBOIDRATI

Kate Middleton – chiamata dagli amici ‘Fit Kate’ per la sua linea invidiabile – viene messa particolarmente in difficoltà a Natale dalla Regina: per non deluderla, infatti, in quei giorni mangia più di quanto non fa normalmente…

Come regalo di Natale per la Regina basta e avanza, non trovate?

Foto: Kikapress