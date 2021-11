La Royal Family fa causa a Netflix per The Crown? La 5° stagione è “molto dannosa”

The Crown 5 sta facendo preoccupare la Royal Family per come sono tratteggiati alcuni personaggi: c’è aria di citazione giudiziaria contro Netflix?

The Crown 5 uscirà, con tutta probabilità nell’ultimo trimestre del prossimo anno: si vocifera novembre 2022 dal momento che le riprese della fortunata serie Netflix sono partite sono quest’estate, ma la Royal Family è già sul piede di guerra.

The Crown 5, la Royal Family trema? Pronta la denuncia contro Netflix

Il motivo è presto detto: gran parte delle vicende ruoteranno intorno a Lady Diana, agli anni del divorzio da Carlo, all’intervista rilasciata alla BBC e all’incidente che mise fine alla sua vita nel 1997.

Leggi anche: >> THE CROWN 5, SCOPPIA IL CASO SUL RITRATTO DI DIANA: LA REAZIONE DI HARRY

Stando a quanto riporta il Daily Mail che cita il Sun, sembra che alcuni esponenti vicini alla Regina e alla sua famiglia abbiano chiesto parere legale su una possibile citazione in giudizio della piattaforma di streaming. Gli amici intimi della Firm sarebbero infatti preoccupati per come vengono ritratti in The Crown 5 perché il pubblico vede la serie non come una fiction – dunque romanzata ad hoc e talvolta lontana dalla realtà – ma come un documentario fedele ai fatti storici.

Leggi anche: >> LA REGINA GIÀ FURIOSA CON THE CROWN, L’ALLUSIONE BOLLENTE CHE HA IMBARAZZATO BUCKINGHAM

Pare che gli stessi, per ora anonimi, amici della Royal Family abbiano già contattato gli studi legali Farrer & Co e Harbottle & Lewis e che abbiano informato la Regina, Carlo, William & Co. che ci sarebbero gli estremi per una denuncia.

Un insider ha riportato al Sun timori molto concreti che The Crown 5 possa minare la reputazione della Royal Family definendo “molto dannosa” l’ultima stagione.

Leggi anche: >> MORTE DI LADY DIANA, IL PIÙ GRANDE ERRORE DELLA REGINA PESA ANCORA OGGI: COSA FECE

Già in passato il governo ha caldamente invitato gli showrunner di Netflix a riportare prima di ogni episodio il disclaimer che chiarisse la natura delle immagini per sottolineare che sempre di ficion si tratta, ma al momento la piattaforma di streaming non ne ha voluto sapere.

Staremo a vedere se procederà in questo senso per evitare grane legali o continuerà a punzecchiare Elisabetta II e i suoi cari ricordando loro gli episodi più loschi del passato che hanno portato, anche se non direttamente, alla scomparsa di Lady Diana.

Foto: Kikapress