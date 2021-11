Lady Gaga in forma smagliante: ecco la dieta (quasi sconosciuta) che segue la star

Il suo passaggio in Italia per la premiere di "House of Gucci" ha acceso riflettori sulla forma fisica della cantante. Ecco il regime alimentare che segue

Il passaggio di Lady Gaga in Italia per la premiere del film “House of Gucci”, al cinema dal 16 dicembre e nel quale interpreta Patrizia Reggiani, non è ovviamente passato inosservato. D’altronde ogni apparizione pubblica della popstar è in grado di catalizzare l’attenzione dei media. Questa volta, in particolare, l’evento è stato dei più memorabili perché la cantante ha incantato i presenti sul red carpet allestito al cinema Odeon di Milano, dove si è tenuta l’anteprima. Impossibile non notare anche la sua forma fisica smagliante. Ma come fa la Germanotta ad essere sempre così al top?

La dieta di Lady Gaga

Merito di una dieta concepita dal suo guru Harley Pasternak, cosiddetta ‘dei 5 fattori’. Lady Gaga infatti segue questo regime alimentare che, come riporta anche Gazzetta.it, si protrae per 5 settimane, con 5 pasti quotidiani contenenti vitamine, proteine, acqua, fibre e grassi sani. Via libera a cereali integrali, frutta, verdura, ed anche carne e latticini magri, albumi d’uovo, pesce e condimenti leggeri come succo di limone, erbe aromatiche e poco olio extravergine d’oliva. Qualche peccato di gola se lo concede, specialmente dopo le fatiche di un concerto, come un po’ di cioccolato e un bicchiere di whisky.

Lady Gaga e l’allenamento

L’alimentazione però non è tutto. E Lady Gaga lo sa bene. La popstar infatti si allena con costanza dedicando 25 minuti al giorno al fitness, con una serie di 5 esercizi della durata di 5 minuto ciascuno. Così facendo allena qualsiasi parte del suo fisico e sollecita il metabolismo ad essere sempre attivo e a bruciare grassi.

L’amore per lo yoga

Non solo: la Germanotta è amante del Bikram Yoga, fatto di 26 posizioni che si ripetono in sequenza uguale, fatte a 40° e con un tasso del 90% di umidità. Così i muscoli si allungano e si ha un effetto detox potenziato sul fisico. Anche l’idratazione è importante: Lady Gaga beve almeno 2 litri di acqua al giorno, spesso mescolandola a tisane o a curcuma e zenzero.

