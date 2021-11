Meghan Markle ci ricasca: nuova intervista a sorpresa in tv, le anticipazioni

A sorpresa Meghan Markle si è presentata nello studio di Ellen DeGeneres per un’intervista divertente e rilassata: mai così poco ‘regale’

La Royal Family non sa mai cosa aspettarsi da Meghan Markle, per questo le sue mosse sono sempre sotto la lente d’ingrandimento: che penserà la Regina dell’intervista a sorpresa della duchessa nello studio di Ellen DeGeneres?

Meghan Markle irrompe nello show di Ellen DeGeneres: cos’è successo

Stasera andrà in onda la chiacchierata tra la moglie di Harry e la conduttrice vicina di casa a Montecito, tra le prime a difenderla dopo la Megxit. Le due hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrate per caso in un canile e da allora Meghan ha sempre trovato un valido appoggio nella conduttrice.

Ellen DeGeneres si è ritrovata la duchessa di Sussex nel suo show presso gli studi della Warner Bros e l’incontro ha mostrato il suo lato più ironico, giocoso e alla mano.

Mentre durante l’intervista con Oprah, è apparsa tirata in volto e estremamente austera negli atteggiamenti così come nel look ultra-sofisticato, nel salotto della DeGeneres ha indossato un outfit firmato Oscar De La Renta tutto sommato ‘affordable’ e sobrio che rifletteva il comportamento di tutt’altro che impostato rispetto al passato.

Meghan da Ellen DeGeneres: confessioni di un’ex attrice

È pur vero che il peso delle sue confessioni è stato ben diverso: con Oprah ha parlato di quanto si sia sentita esclusa dalla Royal Family con vaghi accenni a razzismo e discriminazione di genere. Con Ellen ha raccontato – almeno questo è quanto si apprende dallo stralcio di intervista pubblicata online – degli esordi come attrice.

“Parcheggiavo la macchina al cancello 3 e i custodi mi dicevano: In bocca al lupo!“, ha rivelato la 40enne aggiungendo che quell’auto le dava continuamente problemi: “A un certo punto si è rotta la serratura dal lato del guidatore, quindi entravo dal bagagliaio e strisciavo verso il volante, lo stesso per uscire”.

L’intervista completa verrà trasmessa stasera, 18 novembre: la duchessa – stando alle prime dichiarazioni – è riuscita a far divertire il pubblico presente con i suoi aneddoti inediti, far sorridere la padrona di casa e creare un clima disteso e familiare.

