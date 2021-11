Regina Elisabetta, l’anniversario di nozze più triste: 74 anni con Filippo

Il 20 novembre ricorre l’anniversario di matrimonio della Regina Elisabetta e di Filippo: quest’anno sarebbero stati 74 anni insieme, il ricordo malinconico

Il 2021 è stato un anno difficile per la Regina Elisabetta che ha fronteggiato i problemi di salute del Principe Filippo, morto poi il 9 aprile all’età di 99 anni. Il 20 novembre ricorre il loro 74° anniversario di matrimonio e quest’anno sarà particolarmente malinconico per la 95enne, il primo da sola.

Regina Elisabetta e Filippo, l’anniversario di matrimonio più triste di sempre

Anche se il duca di Edimburgo non allieta più le giornate della Sovrana, è una costante presenza nella sua vita e le fornisce tutto il supporto necessario per affrontare gli impegni presi. Il Principe Filippo è tornato a ricordarci di prenderci cura dell’ambiente che ci circonda durante lo speech della Regina alla COP 26, ma ultimamente è pesante la sua assenza.

Sua Maestà ha dovuto affrontare settimane dure costretta al riposo per via di alcuni problemi legati alla schiena e se la sua ‘roccia’ fosse stata ancora viva, la convalescenza sarebbe stata più spensierata.

Può consolarsi facendosi cullare dal ricordo del felice e lunghissimo matrimonio con Filippo. Era il 20 novembre 1947 quando i due convolarono a nozze: un momento storico ma anche intimo arrivato a distanza di 8 anni dal loro primissimo incontro.

Una vita insieme col duca, oggi la Regina è sola e fragile

All’epoca, era il 1939, Elisabetta II aveva soltanto 13 anni ma rimase colpita da quel giovane ‘bello come un vichingo’ che fece di tutto per farla capitolare. Il percorso per arrivare al matrimonio fu travagliato: in mezzo ci fu la Seconda Guerra Mondiale, tantissime lettere appassionate e le controverse origini di Filippo.

Per sposarla, dovette infatti rinunciare al trono di Grecia e convertirsi all’anglicanesimo. Le nozze furono le prime ad essere trasmesse in televisione dalla BBC e hanno resistito a tutto: scandali, divorzi, sentenze giudiziarie pesanti e lutti gravissimi…

Lo scorso anno la Regina aveva rilasciato alcune immagini che la mostravano felice accanto a Filippo nella loro intima tranquillità, quest’anno come vorrà celebrare l’amore per il compianto marito?

Foto: Kikapress