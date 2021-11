Charlene di Monaco, c’entra Carolina col ricovero? Il patto segreto con Alberto

Charlene di Monaco ha resistito poco a palazzo, poi la fuga in Svizzera: tra i motivi più gettonati il cattivo rapporto con la cognata Carolina

Non è affatto un buon periodo per Charlene di Monaco, che, tornata da qualche settimana alla Rocca, è già fuggita lasciando ancora Jacques e Gabriella col padre Alberto. Il Principe ha fatto sapere che le condizioni fisiche e psicologiche della moglie sono ancora instabili e ha bisogno di molto riposo.

Charlene di Monaco: “esausta e vulnerabile”, parola di Alberto

A People ha detto di recente:

“esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri”

Tante le speculazioni intorno al motivo della sua scomparsa: la più gettonata riguarda una presunta dipendenza dell’ex nuotatrice olimpica da sonniferi. La clinica in Svizzera, di cui si vocifera tanto negli ultimi giorni, potrebbe aiutarla a disintossicarsi dai farmaci che ha preso in Sudafrica per combattere l’infezione a naso, gola e orecchie e dormire.

Tuttavia spunta una nuova ipotesi intorno alla fuga di Charlene nonostante il Principe Alberto si mostri sereno e tranquillo. Il settimanale Voici ha immaginato uno scenario da brividi per la Principessa, stanca di subire pressioni da palazzo.

Charlene sotto pressione, colpa di Carolina: scenario da brividi

Sembra infatti che abbia anticipato il ritorno dal Sudafrica come richiesto dal marito, in cambio di una certa lontananza dalla cognata Carolina con cui non è mai andata d’accordo.

“Charlene ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento (Dubai Expo, 13 novembre scorso, ndr) non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati”, scrivono dalla rivista francese, tuttavia il patto segreto con Alberto non è andato a buon fine.

La primogenita di Ranieri è ancora molto presente nelle loro vite, di qui l’allontanamento di Charlene in Svizzera prima di – questo è lo scenario finale ipotizzato da Voici – firmare le carte per il divorzio.

Foto: Kikapress