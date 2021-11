La Regina Elisabetta sta molto meglio, la bella notizia in arrivo a Natale

La Regina ha aggiornato la Royal Family sul suo stato di salute annunciando novità per Natale: i piani della Sovrana per le feste senza Filippo

Solo qualche settimana fa la Regina aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per via delle sue precarie condizioni di salute: i problemi alla schiena l’hanno portata a disertare eventi importanti a cui teneva, come il Remembrance Day, e ritirarsi per qualche giorno nelle sue stanze.

Regina Elisabetta, cosa farà a Natale? La bella notizia

Come sta ora? Secondo quando riporta il Mirror, l’arzilla 95enne sta molto meglio e si è ripresa dallo stop forzato imposto dai medici. Anzi è già tornata a farsi vedere in pubblico e gestire di nuovo la sua fitta agenda anche se Carlo, Camilla, William e Kate – i nuovi Fab Four – le sono di grande aiuto.

Con il Natale alle porte, è ora che Sua Maestà inizi a fare programmi: la bella notizia per tutta la famiglia è che Elisabetta II ha confidato ai membri più cari della Firm non solo di sentirsi in piena forma ma anche di voler festeggiare tutti insieme a Sandringham.

“La Regina ha detto a tutti che si sente molto meglio negli ultimi tempi e non vede l’ora di dar loro il benvenuto per Natale. Come molte altre famiglie, questa sarà la prima volta che Sua Maestà potrà riunirsi con la sua famiglia allargata dopo essere stata tenuta separata per così tanto tempo a causa della pandemia di coronavirus”.

Questo sarà il primo Natale che la Regina trascorrerà senza la sua roccia, Filippo: è però importante che stia in compagnia dei suoi cari anche se gli esperti reali si dicono certi che Harry, Meghan, Archie e Lilibet non le faranno visita.

