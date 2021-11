Charlene di Monaco, quanto spende ogni mese Alberto per le cure: cifra incredibile

Continuano indiscrezioni e pettegolezzi su Charlene di Monaco: Alberto pronto a tutto per farla stare bene, anche sborsare una cifra assurda per le cure

La saga su Charlene di Monaco continua tra rivelazioni, aneddoti, pettegolezzi e scoop al limite dell’inverosimile: se l’ipotesi che sia incinta del terzo figlio all’età di 43 anni non trova grande concretezza, è più affidabile lo scenario per cui la principessa si stia curando in clinica.

Sappiamo che dopo nove mesi lontana dalla Rocca, dal marito e dai suoi figli, Charlene tramite casa Grimaldi ha annunciato di ritirarsi dalla vita pubblica almeno fino a Natale. Sparita dalla circolazione in una località segreta – si vocifera sempre più insistentemente si trovi in Svizzera – la moglie di Alberto starebbe ricevendo le cure migliori possibili per riprendersi dal suo stato di profondo malessere.

Charlene di Monaco, drammatica indiscrezione: quanto costano le sue cure

Alcuni magazine francesi come LC News o Ici Paris hanno fantasticato sulla cifra a dir poco incredibile che il Principe monegasco sborsi ogni mese per dare alla moglie il meglio dell’assistenza medica e psicologica.

Si parla di 300mila euro al mese, dovuti alla presenza di un team di esperti altamente specializzati:

“La Principessa è seguita da più medici di diverse specialità e resterà in clinica per almeno 30 giorni”.

Alberto ha chiarito a più riprese che Charlene non ha il cancro né è fuggita a causa di un matrimonio logoro e stantio: è però molto provata fisicamente e mentalmente, tanto che c’è chi parla di forte depressione e chi di dipendenza da farmaci.

Alberto pronto a tutto per salvare Charlene: cifra stellare

Per il momento la scelta di Alberto di non badare a spese per le terapie alla moglie ci fa riflettere parecchio: pagare una cifra stellare ogni mese per far guarire Charlene potrebbe significare che i malesseri della moglie siano piuttosto seri e destino grande preoccupazione in lui.

Tra meno di 10 giorni i gemelli compiranno 7 anni, la mamma si farà vedere con loro? Staremo a vedere se usciranno nuove foto di Charlene con Alberto, Jacques e Gabriella per captare qualche miglioramento in lei.

