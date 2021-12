Carlo e Harry si parlano di nuovo, cosa bolle in pentola?

Dopo mesi di gelo e distanza, Carlo e Harry tornano ad avere contatti e a parlarsi di nuovo: il motivo secondo l’insider

I rapporti tra Carlo e Harry sono passati sotto la lente d’ingrandimento degli esperti da quando il duca di Sussex e la moglie hanno preso la decisione di rilasciare una intervista bomba a Oprah.

Carlo e Harry pronti per la pace in vista del Natale?

Ora pare che le cose tra il futuro erede al trono e il suo secondogenito vadano un po’ meglio e che siano tornati a parlarsi.

Leggi anche: >> IL VERO MOTIVO PER CUI CARLO E HARRY HANNO ROTTO I RAPPORTI: TRISTE EPISODIO DI 14 ANNI FA

Page Six riporta le parole di una fonte anonima secondo cui:

“ [Carlo e Harry] hanno ripreso a parlarsi. Carlo è rimasto profondamente ferito quando Harry e Meghan Markle hanno fatto sapere che avrebbero detto addio alla royal family e si sarebbero trasferiti all’estero”. E ancora: “[Harry e il padre] non si sono parlati per molto tempo. Ma ora i canali di comunicazione sono di nuovo aperti”.

Le cose restano difficili, la delusione da entrambi le parti è stata pesante e di perdono reciproco è ancora molto presto per parlarne.

Leggi anche:>> REGINA ELISABETTA, LA CRUDELE TRADIZIONE DI NATALE: SADICA CON KATE

Solo a settembre si diceva che “il principe di Galles è molto triste per tutto quello che è successo. Vuole riunire la famiglia e conoscere la sua quinta nipote, Lilibet Diana”. Tuttavia una nota di Harry e Meghan ha fatto sapere che i Sussex non voleranno in Inghilterra per le festività natalizie.

Foto: Kikapress