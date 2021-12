Regina Elisabetta, a rischio il tradizionale discorso di Natale: il motivo

Buckingham Palace non ha più aggiornato sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta, ora spunta un rumor: niente discorso di Natale?

La Regina Elisabetta si sta preparando a celebrare il primo Natale senza Filippo circondata dall’affetto dei membri senior della Royal Family nella tenuta di Sandringham. Se appare sempre più certo che non verranno Harry e Meghan a presentarle Lilibet Diana, sembra anche in forse il tradizionale discorso alla Nazione.

Leggi anche: >> PRINCIPE FILIPPO, È MISTERO SULLE SUE ULTIME VOLONTÀ: COSA C’È DAVVERO NELLA CASSAFORTE

Regina, in forse il discorso di Natale: il rumor che spaventa

Buckingham Palace non ha rilasciato alcun aggiornamento sulla salute di Sua Maestà da quando è stata costretta a perdere le celebrazioni della Domenica della Memoria a novembre.

È imminente il momento in cui dovrebbe registrare il discorso che verrà trasmesso a Natale tuttavia il commentatore reale Neil Sean avanza l’ipotesi che quest’anno la Regina verrà sostituita.

Sean ha ricordato l’importanza dell’appuntamento per tutti i sudditi:

“Letteralmente il mondo si ferma, le tazze da tè si bloccano, smettiamo di mangiare la nostra torta di Natale e ascoltiamo tutti ciò che Sua Maestà ha da dire”.

Quest’anno le cose potrebbero essere molto diverse: a mettere da parte la sovrana 95enne potrebbe essere il figlio Carlo, per scongiurare brutte ricadute e iniziare effettivamente quel periodo di transizione verso l’agognato trono.

Leggi anche: >> PREVISIONE PREOCCUPANTE SUL FUTURO DI ELISABETTA: “LA VEDREMO SEMPRE MENO”

Sean ha dichiarato:

“Sua Maestà potrebbe non essere abbastanza in forma per rivolgersi alla nazione il giorno di Natale. Sua Altezza Reale il Principe Carlo dovrebbe intervenire e rivolgersi alla nazione il giorno di Natale”.

Sospettiamo che la Regina Elisabetta non abbia voglia di abdicare se non quando succederà l’inenarrabile, ma staremo a vedere cosa succederà… D’altronde è sotto gli occhi di tutti che Carlo e William, con rispettive consorti, si stanno facendo carico di numerose responsabilità per permetterle di riprendersi al meglio in queste settimane.

Leggi anche: >> QUANTO ANCORA DURERÀ IL REGNO DI ELISABETTA II? LA PROFEZIA DI NOSTRADAMUS CHE FA PAURA

C’è anche da dire che il discorso di Natale della Regina è da sempre l’occasione per intercettare messaggi in codice. Li lancia attraverso le sue spille, le cornici sul tavolo o altri dettagli della scrivania… Insomma c’è tutto un mondo da scoprire e questo è l’aspetto più affascinante!

Foto: Kikapress