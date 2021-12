Alberto di Monaco esaudisce l’ultimo desiderio di Charlene

Alberto di Monaco cerca di accontentare Charlene preoccupata per la serenità dei figli: l’ultimo desiderio è stato accolto, c’entrano le due cognate

A quanto pare Charlene di Monaco si trova in Svizzera per riprendersi mentalmente e fisicamente dal lungo e difficile periodo in Sudafrica: Alberto, nonostante le voci sul divorzio, continua a starle vicino e pensa al bene dei figli.

Alberto e Charlene, priorità ai figli: preoccupati per la loro serenità

Jacques e Gabriella hanno da poco compiuto 7 anni senza la loro mamma intorno: aspetto, questo, che desta grande preoccupazione nella Principessa. Per questo motivo l’ex nuotatrice ha chiesto al marito di esaudire il suo ultimo desiderio in fatto di educazione dei principini.

Dopo averli ritirati da scuola per via dell’attenzione morbosa nei loro confronti, Alberto ha cercato di essere presente il più possibile e anche quando era occupato in viaggi di Stato e impegni istituzionali.

Tuttavia i gemellini hanno bisogno di una figura materna che supplisca alla lontananza di Charlene che ha chiesto formalmente a Alberto di coinvolgere le cognate Caroline e Stéphanie in queste settimane.

Le sorelle del Principe non hanno grandissimi rapporti con Charlene, anzi alcuni recenti rumors disegnavano proprio la prima come l’acerrima nemica dell’ex nuotatrice… Evidentemente al momento la priorità è la felicità di Jacques e Gabriella e le zie sono quello che più assomiglia alla mamma.

Abbiamo già visto tutti insieme nel villaggio di Natale, in più Charlene può contare sull’aiuto di Charlotte Casiraghi anche se non vive stabilmente a Montecarlo. Insomma, per il bene dei gemellini, casa Grimaldi sembra più unita che mai.

