Regina Elisabetta, segreto inconfessabile a Natale: cosa faceva (di nascosto) con Filippo

La Regina si prepara al Natale ma senza Filippo non sarà lo stesso: cosa faceva con il compianto marito tutti gli anni? Il segreto scoperto solo ora

Il Natale è alle porte anche a Sandringham dove la Regina Elisabetta II arriverà in elicottero a partire dal 17 dicembre e accoglierà figli, nipoti e bisnipoti per stare tutti insieme: sarà il primo anno senza Filippo e il secondo senza Harry e Meghan.

La Regina festeggia così il Natale a Sandringham

La Sovrana, 95 anni, potrebbe essere ostacolata dal dilagare della variante Omincron in Inghilterra ma le tradizioni natalizie almeno in teoria saranno rispettate a puntino per i membri della Royal Family. Cambierà certamente la cerimonia dell’apertura dei regali che avverrà rigorosamente alle 18 del 24 dicembre – come da usanza tedesca – ma non ci sarà più il duca di Edimburgo ad indirizzare i presenti alla propria pila di regali sul tavolo.

La Regina Elisabetta, che si sta riprendendo dopo uno stop forzato dovuto a problemi alla schiena, si ritroverà a portare avanti anche un intimo e segretissimo rito che faceva con Filippo e di cui erano a conoscenza in pochi.

Nonostante la presenza di alberi di Natale giganteschi e sfarzosi nelle diverse residenze, in primis a Buckingham Palace, la coppia era solita addobbare un altro albero segreto nelle loro stanze private nel modo che piaceva a loro, lontano da occhi indiscreti.

Il suo preferito è di dimensioni più contenute e obbligatoriamente artificiale – visto quanto Filippo era attento al rispetto dell’ambiente – che hanno decorato insieme per 30 anni. Palline, festoni e ammennicoli solo e soltanto color argento, perché gli addobbi dorati erano ritenuti “troppo pacchiani”.

Il dolce rito segreto della Regina e Filippo per le feste

Ci immaginiamo già Filippo che guarda affascinato la sua Lilibeth mentre decora l’albero nel loro appartamento di Sandringham… E la residenza preferita di Elisabetta II, quella dove ha costruito col padre, la madre e la sorella ricordi felici durante la sua infanzia e che ha trasmesso ai figli e ai nipoti.

Un’altra curiosità legata al Natale dalla Regina è che addobbi e decorazioni vengono smontati il 6 febbraio, data tristemente legata alla morte di Re Giorgio VI, padre di Elisabetta. In suo onore Sua Maestà mantiene la casa in festa fino ai primi di febbraio, dopodiché lo staff ripone via le antichissime decorazioni risalenti addirittura al tempo della Regina Vittoria.

Foto: Kikapress