Elisabetta II preoccupata per la monarchia, l’ordine a William e Kate (per il loro bene)

Elisabetta II ha chiesto a William e Kate di cambiare le loro regole perché preoccupata possano avere un incidente. Esplodono le ricerche su Harry Re

La Regina Elisabetta II è oramai sul viale del tramonto della sua monarchia, e piacendo a Dio arriverà a festeggiare il Giubileo di Platino: rimane però preoccupata per il futuro dell’istituzione e ha chiesto solo qualche giorno a fa a William e Kate di cambiare alcune loro abitudini familiari.

Mentre il Principe Carlo ha già 73 anni, è il duca di Cambridge (con sua moglie e i tre figli) a rappresentare il futuro della monarchia. La Sovrana ha ordinato al primo nipote di non viaggiare più insieme al resto della famiglia in elicottero nonostante William sia un pilota provetto e abbia servito per 5 anni la Raf.

William e Kate, il divieto della Regina: cosa gli ha imposto di non fare

Secondo quanto riportato dal Sun, Sua Maestà avrebbe detto ad amici intimi e cortigiani che vorrebbe che William smettesse di volare da solo, in particolare in caso di maltempo, poiché gli elicotteri non sono il mezzo di trasporto più sicuro.

“Mantiene sveglia la Regina di notte ed è comprensibilmente molto preoccupata. Sa che William è un pilota capace, ma non pensa che valga la pena rischiare per tutti e cinque di continuare a volare insieme e non può immaginare cosa accadrebbe. Innescherebbe una crisi costituzionale”.

La regola non scritta per i membri senior della Royal Family è che debbano sempre viaggiare separati: in caso di incidente, ci sarebbe comunque sempre qualcuno pronto a prendere le redini della monarchia.

Si dice dunque che il monarca sia “terrorizzato” che possa esserci un tragico incidente che minacci la successione. Se accadesse qualcosa di brutto a William, – essendo George ancora troppo piccolo – potrebbe toccare al fuggitivo Harry tornare a Londra per prendere scettro e corona.

Dopo il monito di Sua Maestà a William e Kate – che spesso in effetti utilizzano l’elicottero per spostarsi tra il Norfolk e Londra – le ricerche online sul Principe Harry Re sono aumentate del 769% in Inghilterra soltanto ieri 20 dicembre.

Segno – dicono gli esperti – che la popolarità del duca di Sussex non è affatto diminuita e che molti sudditi immaginano un universo parallelo con lui sul trono.

Foto: Kikapress