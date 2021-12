Charlene di Monaco torna sui social (e tra poco a casa), il messaggio malinconico

Charlene di Monaco è tornata a dare un cenno della sua presenza sui social per gli auguri di Natale. Potrebbe riabbracciare la famiglia tra pochi giorni

Le cartoline di Natale sono una tradizione irrinunciabile anche per Charlene di Monaco, che seppur ricoverata in Svizzera in convalescenza, non rinuncia a far sentire la propria vicinanza a tutti. Su Instagram, dopo settimane di silenzio, ha pubblicato un post in cui – mostrando un acquarello che la ritrae con Alberto e i gemellini – augura a tutti che le feste natalizie siano bellissime e al sicuro.

Quando torna a casa Charlene di Monaco? La bella notizia

Un pensiero gentile e dolcissimo ma con un velo di malinconia vista la lontananza forzata dai figli e il periodo di guarigione che si è allungato più del previsto.

Potrebbe però giungere al termine nel giro di qualche giorno: secondo l’esperto di reali Stéphane Bern, Charlene di Monaco è pronta a tornare alla Rocca e riabbracciare la famiglia.

In una intervista esclusiva a Gala, si è detto ottimista: “Si sta riposando e possiamo sperare che possa tornare presto a Monaco”.

Charlene di Monaco@Instagram

Stando al Bern la moglie di Alberto tornerà da Jacques e Gabriella con il nuovo anno: “Ci sono buone speranze” ha fatto sapere elogiando anche il comportamento del Principe.

“Il suo coraggio non mi stupisce. Alberto ha sempre avuto la capacità di prendere i problemi di petto. Ma nei mesi scorsi sono stato a stretto contatto con lui e ripeto: so che non è stato un anno affatto semplice. Gli manca sua moglie: la ama profondamente e ha bisogno di averla al suo fianco”.

Che la cartolina di Natale su Instagram sia solo il preludio per il ritorno in carne e ossa di Charlene nei prossimi giorni di festa? Sarebbe certamente il regalo più grande per i figli che stanno soffrendo moltissimo la lontananza dalla loro mamma.

Foto: Kikapress