Dicembre sta finendo e un anno se ne va; ma cosa hanno cercato gli italiani su Google in questo 2021? Ecco la top 5 degli argomenti

Il 2021 sta per finire e come sempre è tempo di bilanci. Di cose ne sono accadute molte, alcune belle come il Nobel per la fisica a Giorgio Parisi, altre decisamente meno: dalla scomparsa di Raffaella Carrà, a quella del giovane Michele Merlo passando per la persistenza della pandemia. Ma cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2021?

Gli argomenti più cercati su Google nel 2021 dagli italiani

Il motore di ricerca ha pubblicato i dati relativi al 2021, divisi per settore. Sul podio degli argomenti più cercati c’è il calcio, con la Serie A e gli Europei che occupano le prime due posizioni. Terzo posto per Classroom, il servizio web gratuito di Google per la didattica a distanza, mentre al 4° troviamo Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio. Chiude la top 5 ancora il calcio con la Champions League.

Tra i vip, i più cercati sono stati il giovane Michele Merlo, ex allievo di Amici tragicamente scomparso per una leucemia fulminante; il maestro Franco Battiato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, Gianluigi Donnarumma e i Mäneskin, la cui straordinaria ascesa fa sognare tutti quanti.

Il giocatore dell’Inter Christian Eriksen e il tennista Matteo Berrettini numero 7 della classifica ATP, sono gli sportivi più cercati; ma gli italiano hanno anche guardato come fare la pizza in casa, DDL Zan e Zona Rossa Rafforzata.

Crediti foto@Shutterstock