Charlene di Monaco, lutto inaspettato e post toccante: “Ci mancherai”

Charlene di Monaco non si fa sentire su Instagram, l’ultimo toccante post dedicato alla scomparsa di Desmond Tutu: “Ci mancherai”

Continua la convalescenza di Charlene di Monaco presso una clinica svizzera mentre Alberto e i figli proseguono la loro vita alla Rocca in attesa di riabbracciarla: la Principessa è ricomparsa su Instagram con un post toccante per un lutto inaspettato.

Charlene di Monaco, post straziante per il lutto

Se n’è andato l’arcivescovo Desmond Tutu, suo connazionale che con Nelson Mandela ha contribuito a debellare l’apartheid in Sudafrica. Sull’account dell’ex nuotatrice è infatti comparsa una sua foto accanto all’uomo di chiesa mentre sorridono vicini, seguita da alcune parole profondamente emozionanti:

“Mio caro amico ci mancherai. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace”.

Leggi anche: >> CHARLENE, “ANCHE I FIGLI LO HANNO CAPITO”: LA DECISIONE PER IL LORO BENE

Chi è alla ricerca di significati nascosti e tra le righe rispetto ai pochi segni di presenza social che Charlene concede, potrebbe essere portato a pensare che la Principessa sia sin troppo parca di gesti e parole d’affetto nei confronti della sua famiglia.

A parte una cartolina di Natale con un acquarello che li ritraeva tutti insieme, non ci sono accenni recenti al marito o ai gemellini Jacques e Gabriella che, di certo, hanno vissuto momenti di grande sconforto da quando Charlene è volata in Sudafrica.

Leggi anche: >> CHARLENE IN SUDAFRICA, ECCO QUANTO PESO HA PERSO: “È QUASI MORTA”

Il suo addio (non ufficiale e non definitivo) a Montecarlo continua a destare sospetti sulle sue condizioni di salute: la presunta indifferenza social verso Alberto e i figli potrebbe essere dovuta alla volontà di non sottostare più alle opprimenti regole della vita reale che – forse – le ha causato la depressione di cui i media continuano a scrivere.

Foto: Kikapress