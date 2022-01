Principe Carlo, lo slancio d’affetto (completamente inaspettato) per Harry

Il Principe Carlo sta cercando la pace col figlio Harry? Per la prima volta dopo la Megxit le parole d’affetto verso il secondogenito

Come ben sappiamo, gran parte dei motivi per cui Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Royal Family sono legati al fatto che il Principe Carlo si sia dimostrato poco empatico nei loro confronti quando ne avevano bisogno.

Il duca di Sussex, nell’intervista bomba con Oprah, aveva confessato che il padre non rispondeva alle sue telefonate e che non era stato capace di stargli vicino dopo la morte di lady Diana.

Harry, il Principe Carlo è orgoglioso di lui: ecco perché

Ebbene, ora, a distanza di tempo, sembra che il duca di Cornovaglia stia tornando sui suoi passi mostrando un lato del suo carattere sempre tenuto nascosto: quello di padre amorevole e orgoglioso.

In un saggio rilasciato a Newsweek sul cambiamento climatico, Carlo – ambientalista come e forse più del defunto padre – si è detto “fiero, da padre, che abbiano riconosciuto le minacce ambientali”.

Il futuro erede al trono ha preso in rassegna gli impegni di entrambi i figli elogiandoli per i risultati ottenuti:

“Di recente, il mio primogenito ha lanciato il prestigioso Earthshot Prize per incentivare le trasformazioni e favorire progetti che nei prossimi dieci anni possano avere un impatto positivo sul Pianeta. Il mio figlio più giovane, invece, si è occupato soprattutto dei problemi in relazione all’Africa e del raggiungimento del net-zero (significa che le emissioni di gas serra generate e quelle assorbite sono bilanciate, ndr)”.

Dopo mesi di silenzio, le parole inaspettate per Harry

Il primo a dare il buon esempio ai figli è proprio l’erede al trono che da tempo nelle sue proprietà londinesi e negli uffici utilizza energia rinnovabile per circa il 50%: Carlo è stato infatti soprannominato dalla Famiglia Reale “principe verde”.

Rispetto alla Regina Elisabetta che nel discorso tenuto in occasione di Cop 26 aveva volutamente ignorato l’impegno di Harry a favore dell’ambiente, Carlo ha sottolineato come lui e il maggiore “portano avanti iniziative importanti”.

Dopo che William potrebbe aprire alcune residenze reali ai senzatetto, ora Carlo si batte il petto per aver tramandato ai figli il rispetto per la natura… I più maligni penserebbero che è partita l’operazione di makeover nei confronti della Corona per mettere in secondo piano le vicende di Andrea di York che stanno imbarazzando Sua Maestà.

