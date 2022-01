Charlene di Monaco, il crollo causato da Alberto: chi è la donna brasiliana

Il crollo di Charlene di Monaco dovuto alla scoperta del tradimento di Alberto con una brasiliana? Il crudele rumor sulla Principessa

Spunta una nuova macchia nella storia del Principato di Monaco, già avvezzo a scandali, gossip e tragiche morti: sembra che Charlene di Monaco sia venuta a sapere di un tradimento di Alberto e che il crollo per cui ora è in Svizzera sia imputabile a questo motivo.

I gossip sul reali monegaschi galoppano veloci in attesa che l’ex nuotatrice olimpica rimetta piede alla Rocca e lasci una volta per tutta la clinica svizzera in cui si sta riprendendo. L’ultimo drammatico retroscena vuole che Alberto abbia avuto rapporti con una donna brasiliana che, ignara della sua vera identità, è rimasta incinta e ora chiede il test del DNA per suo figlio.

LLeggi anche: >> PERCHÈ CHARLENE NON SORRIDE MAI? IL TRISTE EPISODIO DEL PASSATO

Alberto e la brasiliana, Charlene a pezzi: cosa succede in queste ore

La donna avrebbe dichiarato di aver intrattenuto una relazione con quello che credeva essere un avvocato canadese e che, dopo aver scoperto la gravidanza, tentò di chiamarlo in tutti i modi. Ma Alberto sparì e solo dolo qualche tempo la brasiliana riconobbe il Principe: ora sembra che abbia chiesto al tribunale di autorizzare l’esame anche se i legali del Principe si sarebbero appellati al regio diritto di esimersi.

Unanimi e tempestive le smentite giunte da Palazzo Grimaldi:

“Non c’è mai stata nessuna relazione fra il Principe e quella donna. Alberto ha sempre riconosciuto tutti i figli”.

Effettivamente in passato Alberto ha avuto relazioni occasionali da cui sono nati la primogenita Jazmin Grace Grimaldi, avuta nel 1992 dalla cameriera californiana Tamara Rotolo ma riconosciuta solo nel 2006, e Alexandre Grimaldi Coste.

Leggi anche: >> CHARLENE TORNA SUI SOCIAL, IL TRISTISSIMO POST: SEMPRE PIÙ SOLA

Dunque la fuga di Charlene di Monaco in Svizzera è dovuta al vizietto di Alberto? Il personaggio è piuttosto noto alle cronache rosa: gli si attribuiscono infatti flirt con centinaia di donne (anche molto famose come Brooke Shields, Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell o Kylie Minogue)… Vedremo se la presa di distanza dalle accuse basterà a placare i rumors.

Foto: Kikapress