Charlene di Monaco, “ha perso la voglia di vivere”: nuovo dramma per Alberto

Alberto provato dalle continue fughe di notizie su Charlene di Monaco, l’ultimo rumor lo ha mandato su tutte le furie

Il Principe Alberto non sa più cosa fare per fermare le continue fughe di notizie sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. L’aver scelto una clinica segretissima in Svizzera anziché all’interno del piccolissimo Principato non ha messo al riparo la moglie e i figli da rumor e gossip, ma ora basta.

Charlene di Monaco sempre più provata? Alberto sbotta

Dopo l’appello ai media di essere lasciati in pace, Alberto starebbe vivendo un nuovo dramma causato dall’ultima pesantissima indiscrezione diffusa da una rivista francese.

Di recente si era sparsa la voce che lo stato di salute di Charlene non starebbe subendo alcun miglioramento e che prima di vederla di nuovo al fianco di Alberto, Jacques e Gabriella dovranno passare dei mesi.

Poi l’ultima batosta targata Ici Paris:

“Charlene di Monaco sembra aver perso interesse per la vita. Sembra triste e indebolita. Nessuno sa quali siano le cause della sua tristezza”.

Stando a quanto riportato da Vanitatis, il Principe Alberto avrebbe perso il controllo dopo aver letto quelle parole. D’altronde continuano a trapelare dettagli sulle condizioni di Charlene che risultano effettivamente verosimili visto che ancora è lontana dalla famiglia e dalla Rocca.

L’ex nuotatrice ha ricevuto il conforto di aver vicini i figli e il marito qualche giorno per le feste quando Alberto ha affittato una villa super esclusiva in Svizzera lontano da occhi indiscreti.

Ma il gossip corre e non guarda in faccia gli interessati: tra le ultimissime fughe di notizie anche quella relativa ai costi stellari sostenuti dal Principe Alberto per rimettere in sesto Charlene di Monaco.

Si dice che la Corona monegasca abbia già sborsato 100mila euro, cifra astronomica che forse Grimaldi avrebbe voluto tenere nascosta a stampa e sudditi vista la delicatezza della situazione.

Questo scoop insieme a quello sulla (presunta) profonda “depressione e prostrazione” della Wittstock avrebbero mandato Alberto su tutte le furie.

Foto: Kikapress