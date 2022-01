Charlene zittisce tutti, la data delle sue dimissioni è vicina

Dopo la furia di Alberto per la fuga di notizie sulla privacy di Charlene di Monaco, la bella notizia: è pronta a tornare a casa, ecco quando

In questi giorni i magazine hanno dipinto il Principe Alberto come furioso per la fuga di notizie su alcuni dettagli economici relativi alle cure di Charlene di Monaco nella super-costosa clinica svizzera: pare che il salasso stia per terminare e la Principessa sia pronta a tornare a casa.

Charlene di Monaco, la bella notizia sulle sue dimissioni

Tanto si è parlato delle condizioni di salute psico-fisica dell’ex nuotatrice sudafricana ma di notizie concrete e ufficiali ne abbiamo avute ben poche. Vaghe le rassicurazioni ricevute dalla Rocca prima di Natale, ancor più accennate quelle sulle tempistiche delle sue dimissioni.

Ebbene, ora pare ci sia una data per il rientro di Charlene di Monaco a Palazzo Grimaldi: dalle ultime indiscrezioni targate Royal Central la Principessa potrebbe riabbracciare i figli, il marito e salutare i sudditi in occasione dei festeggiamenti per Santa Devota. Si tratta della patrona del Principato e avranno luogo il 26 e 27 gennaio.

Poco più di 10 giorni per rivedere Charlene alla Rocca?

Ancora un paio di settimane, dunque, e Charlene tornerà a mostrarsi in pubblico? E poi, una volta terminate le celebrazioni ufficiali, resterà a Monaco insieme al marito, Jacques e Gabriella oppure tornerà in clinica?

La salute della Principessa viene prima di tutto per Alberto che sembra stia spendendo 130mila euro a settimana perché si rimetta in sesto dalla presunta depressione o altrettanto tale dipendenza da farmaci e sonniferi.

Fino al 26-27 gennaio può ancora tutto succedere, chissà che Charlene di Monaco non ci sorprenda e torni ai suoi doveri reali ancor prima zittendo una volta per tutte le malelingue.

