Charlene di Monaco, Alberto a pezzi per i sensi di colpa: la decisione per la moglie

Il Principe Alberto dilaniato dai sensi di colpa per essere stato lontano da Charlene, ora vuole fare di tutto per salvare il matrimonio

Il matrimonio di Alberto e Charlene di Monaco potrebbe davvero essere appeso ad un filo come oramai da tempo si va vociferando tra i media. Il Principe, secondo LC News, avrebbe capito di aver commesso troppi errori in passato e anteponendo gli impegni della Corona alla moglie ha logorato il rapporto con l’ex nuotatrice.

Da Palazzo Grimaldi non fanno altro che rassicurare sulla buona tenuta del matrimonio, sul fatto che Charlene non è scappata in Sudafrica per ripicca ad Alberto e perché esausta di essere messa in secondo piano. Eppure ora è di nuovo lontana, in Svizzera certo ma non a casa con marito e figli…

Charlene di Monaco, così Alberto vuole salvarla

La data presunta del rientro si avvicina: stando ad alcune indiscrezioni ufficiose, infatti, la Principessa potrebbe lasciare la clinica in occasione dei festeggiamenti per la patrona di Montecarlo, Santa Devota, il prossimo 26 e 27 gennaio.

Intanto da fine anno Alberto ha affittato una villa a due passi dalla clinica per stare il più vicino possibile alla moglie (con cui avrebbe trascorso la notte di San Silvestro). Il Principe avrebbe anche spesso usato un jet privato per arrivare più agilmente in Svizzera e poi tornare a Palazzo quando la sua presenza era necessaria.

Su Public leggiamo che Alberto “si sforza di essere presente per i bambini pur rimanendo un marito tenero e premuroso verso sua moglie”.

Jet privato e villa costosissima, Alberto disposto a tutto

Che Charlene, per riprendersi definitivamente, abbia bisogno di sentirsi trattata come una vera principessa? Il titolo che ha deve essere colmato di gesti di sostanza e contenuti, forse ora Alberto lo ha capito. Adesso come non mai sta lavorando per salvare il matrimonio con Charlene, effettivamente provata fino allo sfinimento dalle continue dicerie.

