Charlene di Monaco è dimagrita ancora: persi altri 4 kg, il retroscena sulle dimissioni

Le ultime notizie su Charlene di Monaco non sono incoraggianti, da quando è tornata dal Sudafrica è dimagrita ancora: quanto pesa ora

Charlene di Monaco continua a far preoccupare il marito Alberto, i figli e tutti i sudditi: le ultime notizie sul suo stato di salute nonn sono incoraggianti, sembra dimagrita ancora da quando è tornata dal Sudafrica.

Proprio nel giorno del suo 44° compleanno arriva la notizia (assolutamente non ufficiale) che le sue attuali condizioni psico-fisiche non le permettono di lasciare la clinica di Zurigo. Le ultime indiscrezioni targate Royal Central la dipingono infatti come ancor più debilitata, debole e magra di quanto non fosse in Sudafrica.

Charlene di Monaco dimagrita: – 4 kg, il rumor

“La Principessa pesa 46 chili, ossia 4 chili in meno rispetto a quando è tornata dal Sudafrica”: stando agli insider, pare che l’ex nuotatrice si alimenti con cibi liquidi perché non ha la forza di mangiare cibo solido.

Secondo il magazine la moglie di Alberto “è in cura per una sofferenza psichica. L’obiettivo è anche quello di limitare gli impatti sul piano sociale e relazionale”. Inoltre l’équipe di medici, nutrizionisti e psicologi sta cercando in tutti i modi di riportarla ad un peso accettabile.

La Principessa ha solo problemi per l’infezione: la smentita di Alberto

Il Principe Alberto ha però prontamente smentito i rumors su Charlene di Monaco ribadendo ancora una volta – sulle pagine di Paris Match – che la moglie “soffre esclusivamente di problemi legati all’apparato gola-naso”.

Dunque, stando a quanto affermato dal regnante monegasco, non si ravviserebbero disturbi psichici come la sindrome di Rebecca.

Possibile, ci chiediamo, che l’infezione contratta oramai molti mesi fa abbia ancora strascichi così seri sulla salute di Charlene di Monaco? Intanto la speranza dei sudditi di vederla di nuovo a casa e presente ai festeggiamenti che avverranno il 26 e 27 gennaio per Santa Devota non si è del tutto spenta anche se le sue dimissioni sembrano sempre più improbabili.

Foto: Kikapress