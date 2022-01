Sanremo 2022, dieta di Amadeus: no a sale e carne rossa, i problemi di salute passati

A poche ore dall'inizio del Festival scopriamo qual è la dieta di Amadeus. Un regime alimentare che gli consente, a quasi 60 anni, di esibire la forma fisica di un ragazzino.

Sanremo 2022 è davvero dietro l’angolo. Tutto è pronto per la kermesse più famosa d’Italia, ed è pronto anche il conduttore, che come al solito si presenta in grande forma. Ma qual è la dieta di Amadeus, che gli permette di essere sempre impeccabile? Scopriamola insieme.

Non c’è due senza tre

Per il terzo anno di fila è lui il padrone di casa e direttore artistico del Festival di Sanremo. Un impegno notevole ma che il presentatore affronta con entusiasmo, visto che la musica è una delle sue grandi passioni. Volto tra i più noti di Rai 1 anche grazie al programma di successo “Soliti ignoti”, Amadeus non vede l’ora di svelare al pubblico i numerosi brani che ha selezionato per la 72° edizione di Sanremo.

La dieta di Amadeus

In attesa di sentire le canzoni e scegliere la nostra preferita, concentriamoci sulla dieta di Amadeus. Sì, perché un segreto deve pur averlo visto che a quasi 60 anni (li compirà a settembre) ha una forma fisica da ragazzino.

Il diretto interessato ha svelato le proprie abitudini alimentari in una puntata di “È sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici, come riporta il sito Chedonna.it. In quell’occasione ha ammesso di non saper cucinare e di non avere nemmeno intenzione di voler imparare. Non solo: a quanto pare non sarebbe neanche una buona forchetta.

Dieta di Amadeus: i suoi piatti preferiti

Un sollievo per la moglie Giovanna Civitillo, che sempre nel programma della Clerici ha rivelato di non essere una grande cuoca. Ma quali sono le pietanze preferite da Amadeus? Poche, e non particolarmente esaltanti: spaghetti al pomodoro, riso in banco e pollo al curry.

I problemi di salute

Un perché dietro la dieta di Amadeus c’è. Da piccolo è stato ricoverato per 2 mesi in ospedale a causa di una nefrite. Da quel momento ha iniziato a seguire un regime alimentare sano per non avere problemi di salute. Il conduttore non ama aggiungere sale ai propri piatti. E non consuma carne rossa da oltre 15 anni. Come se non bastasse, “Ama” mangia pasta ogni giorno ma scondita e senza sale.

Foto: Kikapress