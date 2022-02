Harry e Meghan, svolta clamorosa dopo i guai con Spotify: la mossa furba

Mentre la querelle tra Spotify e la coppia Harry e Meghan prosegue, i duchi del Sussex potrebbero aver chiesto aiuto ad un'altra coppia famosa

Prosegue la querelle tra la coppia Harry e Meghan e Spotify; il colosso svedese, stando a quanto rivelato dal The Sun, avrebbe deciso di prendere il controllo del podcast Archewell Audio, valso ai duchi del Sussex 18 milioni di dollari. L’accordo tra le due parti, stipulato nel 2020, era che i duchi avrebbero prodotto contenuti per dare voce a coloro che non si siano mai sentiti rappresentati dai media mainstream. Ma ad oggi la coppia ha prodotto una sola puntata di 33 minuti, che ha visto ospiti Elton John e James Corden.

Ci sarebbe poi l’out out dato da Harry e Meghan a Spotify: “O noi o lui” riferendosi alla presenza Joy Rogen comico No Vax che diffonde il suo messaggio attraverso la piattaforma svedese. In antitesi ai duchi del Sussex che hanno invece promosso la campagna vaccinale.

E mentre Spotify starebbe creando un team di lavoro per lanciare un nuovo show originale con Archewell Audio, Harry e Meghan avrebbero compiuto una mossa furba. Stando ai rumors avrebbero chiesto un incontro segreto alla coppia del cinema del momento: Tom Holland e Zendaya.

Spiderman e la sua M.J. sarebbero stati invitati (sempre secondo i rumors) nella residenza a Montecito, da cui non disterebbe molto la villa di Zendaya. Altre voci vicine al Principe Harry avrebbero rivelato al Daily Mail che “Tom e Zendaya erano piuttosto perplessi. Tom non aveva mai incontrato il principe, non si erano mai parlati in precedenza. Davvero non aveva la minima idea del motivo della loro richiesta di incontrarsi”.

Secondo alcuni alla base dell’incontro la richiesta di aiuto proprio per il podcast; Harry e Meghan potrebbero aver chiesto ai Tomdaya una partnership in Archewell Audio, magari come ospiti fissi. Sarà veramente così?

Non resta che attendere e vedere cosa succederà. Stay Tuned!

@Kikapress