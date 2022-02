Sanremo 2022, Noemi e i gioielli costosissimi sfoggiati all’Ariston: cifra stellare

La cantante si è esibita nel corso della prima serata del Festival con un look romantico impreziosito da gioielli tanto eleganti quanto costosi. Ecco quanto valgono e il significato della loro forma

Sanremo è iniziato. Nel corso della prima serata abbiamo ascoltato le prime 12 canzoni in gara. Tra queste anche “Ti amo non lo so dire” di Noemi. L’artista romana si è esibita sfoggiando un look molto romantico che ha raccolto consensi unanimi. Forse non tutti però sanno che i gioielli indossati valgono una fortuna.

Noemi e i gioielli indossati nella prima serata di Sanremo

Noemi ha scelto gioielli con cifre da capogiro per la prima serata del Festival di Sanremo. Probabilmente in pochi li hanno notati, perché bisogna dire che la scelta estetica della cantante è stata piuttosto sobria, sebbene molto di classe.

L’artista ha infatti indossato un abito rosa pallido di Alberta Ferretti. A impreziosire il look sono stati i gioielli Bvlgari. Pochi ma estremamente preziosi, in oro rosa e diamanti. Nel dettaglio si tratta, come riporta il sito Fanpage.it, di un anello a doppia spirale della collezione Serpenti Viper, in oro rosa con pavé di diamanti. Sul sito del brand è in vendita a ben 13.900 euro.

Quanto costa l’orologio indossato da Noemi

Sul polso destro di Noemi ha fatto la sua comparsa un altro gioiello. È un orologio della collezione Serpenti Incantati, in oro rosa e tempestato di diamanti. Questo modello è stato lanciato nel 2016 e la sua particolarità è di avere il pavé di diamanti e il quadrante a forma di serpente attorcigliato. Per chi volesse acquistarlo, purtroppo non è più disponibile sul sito, ma sulle piattaforme specializzate in alta gioielleria è in vendita. Certo i prezzi non sono molto economici: si aggirano intorno agli 83mila euro. In totale, quindi, Noemi ha indossato gioielli per un totale di 100mila euro circa.

Il significato del serpente sui gioielli di Noemi

Ma concentriamoci per un attimo sulla forma dei gioielli. Il serpente è uno dei simboli storici di Bvlgari ed è un elemento ricorrente del design di bracciali, collane e orologi. Una scelta anche coraggiosa, in un certo senso, visto che non è un animale molto amato. Eppure il serpente è un antico simbolo di saggezza e di trasformazione. Quando si attorciglia fino a mordersi la coda, proprio come sull’orologio di Noemi, diventa simbolo dell’infinito e della rinascita. Un concetto, soprattutto il secondo, che ben si sposa con questa fase della vita dell’artista romana.

Foto: Kikapress