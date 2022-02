Camilla regina consorte? La reazione di William e Harry dopo le parole di Elisabetta

Camilla regina consorte, il sogno di Carlo si è avverato nonostante William e Harry in passato lo abbiano osteggiato: il retroscena inedito

In occasione del compimento del 70° anno di regno, la Regina Elisabetta II ha rinnovato la promessa di servire il paese finché ne avrà la forza, come ha fatto sin dal 1947 ma ha anche passato il testimone al figlio Carlo e a Camilla investendola del titolo di “Regina consorte”.

Camilla regina consorte: è ufficiale

Titolo che il futuro Re voleva per la seconda moglie da anni:

“Quando mio figlio Carlo diventerà re – ha scritto Elisabetta II nel messaggio da Sandringham – so che offrirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso supporto che avete dato a me”. “È mio sincero desiderio che, quando sarà tempo, Camilla sia chiamata regina consorte mentre continua il suo fedele servizio”.

In risposta alla benedizione ufficiale della sempre osteggiata duchessa di Cornovaglia da parte dei sudditi, Carlo ha voluto mandare un messaggio al paese, ringraziando la madre e la stessa Camilla per il supporto datogli fino ad ora.

“Siamo profondamente consapevoli dell’onore rappresentato dal desiderio di mia madre. Poiché abbiamo cercato insieme di servire e sostenere Sua Maestà e le persone delle nostre comunità, la mia cara moglie è stata il mio fermo sostegno per tutto il tempo”.

Come l’avranno presa William e Harry sapendo che ora Camilla occuperà il ruolo che sarebbe dovuto essere di Diana?

Secondo l’esperto reale Robert Lacey, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Newsweek, i due fratelli in passato sono stati particolarmente infastiditi dall’atteggiamento del padre di negoziare il pieno status di regina per Camilla.

L’autrice reale Penny Junor, però, smorza sul nascere le polemiche riflettendo sul fatto che Camilla “è sposata con lui da 16 anni. È stata una duchessa superba. Si è fatta strada lentamente, lentamente nel ruolo. Ha dato il suo nome ad alcune cause molto coraggiose”.

Per il momento non sono arrivate pubbliche congratulazioni da parte di William e Harry e delle loro rispettive mogli a Camilla per l’importante regalo ricevuto da Sua Maestà.

Foto: Kikapress