Regina Elisabetta, i record (più assurdi) in 70 anni di regno

La Regina Elisabetta ha da poco festeggiato i 70 anni di regno battendo segnando un altro record oltre a quelli (alcuni assurdi) che già detiene

Il mondo intero si prepara a festeggiare in pompa magna la Regina Elisabetta per il traguardo eccezionale: ha frantumato il record dei 70 anni di regno e a giugno ricorrerà il Giubileo di Platino.

Regina Elisabetta, tutti i record che in poco conoscono

Mentre la Sovrana ha in qualche modo passato – seppur virtualmente – lo scettro al figlio Carlo e alla futura regina consorte Camilla, continua a servire il suo paese e i sudditi con la stessa devozione del 1947.

Leggi anche : >> REGINA ELISABETTA, QUANTO ANCORA DURERÀ IL SUO REGNO? LA PROFEZIA DI NOSTRADAMUS METTE I BRIVIDI

In tanti anni come monarca, la stampa l’ha definita la regina dei record e il Giubileo di Platino è solo l’ultimo dei primati a lei ascritti. Nel 2015 ha battuto la Regina Vittoria che aveva regnato sull’Inghilterra per 63 anni: record, questo, che certamente resterà intatto a lungo considerando che Carlo ha già 73 anni e William 40.

È al momento la reggente vivente da più tempo sul trono del suo paese, c’è però da battere Luigi XIV che rimase al comando per più di 72 anni.

Record della sovrana inglese: alcuni proprio non ve li aspettavate, vero?

Inoltre è anche la più anziana sovrana al mondo con i suoi 95 anni, ma attenzione a non chiamarla vecchietta… Nonostante qualche acciacco è arzilla e guida ancora!

Leggi anche : >> COME SI MANTIENE COSÌ IN FORMA ELISABETTA? MERITO DELLA DIETA E DI UN CERTO VIZIETTO PRIMA DI CENA: IL SEGRETO A TAVOLA

Essendo a capo del Commonwelth è il sovrano la cui faccia è impressa nella maggior parte delle valute del mondo: sono ben 33 i paesi che adottano monete e banconote ritraenti Sua Maestà… E a proposito di soldi, la ricchezza totale della regina, che comprende belle arti, gioielli e proprietà inglesi, è ammontata a circa $ 430 milioni nel 2020, a cui vanno aggiunti 10 milioni lasciati in eredità dal compianto Principe Filippo.

Ancor più interessante, durante i tanti impegni ufficiali, la Regina ha incontrato e conosciuti tanti altri uomini dei record, come lei.

Da JFK nel 1961 che ha il primato di Presidente più giovane degli States a Armstrong e Aldrin – le prime persone ad andare sulla Luna – nel 1969. Nel 1991 ha incontrato Nelson Mandela, il capo di stato che ha subito il più lungo periodo di reclusione (più di 27 anni), nel 2009 Barack Obama, il primo presidente afroamericano dell’America e 10 anni dopo Donald Trump, l’uomo con più views di pagine Wikipedia in tutta la storia (ben 226 milioni di visualizzazioni).