Adele, l’annuncio inaspettato dopo le accuse di transfobia: “Voglio…”

Adele si confessa in tv rivelando di voler diventare nuovamente madre nel prossimo anno. Prima però ci sono i concerti da recuperare

La sua voce incanta da anni tutto il mondo, ma a parte la musica Adele ha anche altri grandi progetti. Uno di questi è allargare la famiglia e diventare di nuovo mamma. Almeno questo si ricava dalle parole pronunciate dall’artista in tv.

La rivelazione di Adele

Ospite del programma inglese “The Graham Norton Show”, infatti, Adele ha fatto sapere di volere un altro figlio nel 2023. Questo però dopo aver recuperato gli show cancellati di Las Vegas. Prima il dovere, poi il piacere, no? “Voglio avere un bambino l’anno prossimo. Immagina se dovessi cancellare i miei spettacoli perché aspetto un bambino”, ha rivelato durante il talk show, come riporta Tgcom24.

La rinascita dopo il dolore per la separazione

Adele non è nuova all’esperienza della maternità. È già mamma di un bambino di nome Angelo che ha 9 anni e che ha avuto con l’ex marito Simon Konecki. Tra i due però le cose non sono andate bene: hanno divorziato e il dolore per quel fallimento è finito anche in “30”, l’ultimo album della cantante.

Dopo un periodo da single ora Adele ha ritrovato la serenità e la stabilità sentimentale accanto al procuratore sportivo Rich Paul. Recentemente il gossip li voleva in crisi nera e a quanto pare sembra che siano stati proprio gli alti e bassi della coppia a mandare a monte i suoi show di Las Vegas. Eppure i due vorrebbero presto diventare genitori.

Un anello sospetto

Negli ultimi giorni l’arista sui social aveva rassicurato i fan circa la propria situazione sentimentale, mentre ai Brit Awards ha sfoggiato un anello di diamanti che lascia presagire nozze future. Nel momento in cui il presentatore le ha chiesto se fosse fidanzata ufficialmente lei non si è sbilanciata: “Come se dovessi dire a qualcuno se lo fossi oppure no. Anche se è carino”, ha dichiarato indicando l’anello.

Insomma, nel futuro di Adele potrebbero esserci nuove avventure come madre e moglie. Come detto, però, prima la voce di “Easy on me” vuole rispettare i propri impegni e recuperare i concerti annullati.

Foto: Kikapress