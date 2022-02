Carolyn Smith costretta a sospendere la chemio: il disturbo al fegato che la preoccupa

Prosegue la battaglia di Carolyn Smith contro l’intruso, come lo chiama lei, e nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato l’ennesima difficoltà cui deve far fronte. A causa di un‘infezione al fegato l’amatissima coreografa ha dovuto sospendere la chemioterapia.

Decisione necessaria ma difficile da affrontare, come ha detto lei stessa visibilmente commossa.

“In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure. All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”.

La Smith non ha mai nascosto al pubblico la sua malattia e la lotta che stava conducendo; era il 2015 quando le venne diagnosticato un tumore al seno. Da lì iniziò il cammino per sconfiggere ‘l’intruso’ appunto restando sempre trasparente con i suoi numerosi followers e raccontando quello che stava vivendo. Tanto da mostrarsi nella trasmissione di Ria1 senza capelli a causa della chemio. Un esperienza, quella che stava vivendo che ha deciso di raccontare nel libro “Ho ballato con uno sconosciuto”, consapevole del fatto che tante donne si trovavano a vivere la sua stessa situazione a volte con grande difficoltà.

Non ha perso l’ottimismo e la grinta nemmeno quando l’intruso è tornato nel 2017.

“Il tumore è tornato nel 2017, non ho finito il mio percorso e ho avuto la sospensione della chemioterapia perché ho problemi col fegato e finché non lo risolvo non posso ricominciare. Il tipo di tumore è un po’ birichino, viene e va e non c’è niente in questo momento che può ucciderlo. I medici mi hanno detto che devo continuare con la chemioterapia, sono sei anni che vado avanti. Ogni tre settimane facevo la chemio e i controlli, questo prima del problema al fegato”.

Carolyn Smith