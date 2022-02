10 ragioni scientifiche perché un gatto fa bene alla salute

Avere un gatto fa bene alla salute, lo dice la scienza! In occasione della Giornata Nazionale del Gatto ecco perché dovreste averne uno

Il 17 Febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto e in Italia sono almeno 60 milioni le famiglie che lo hanno scelto come compagno di casa. Gli Egizi li veneravano come vere e proprie divinità, e li tenevano come animali da compagnia; una scelta che potrebbe essere legata anche agli effetti benefici che questi felini hanno sulla nostra salute.

Lo dice la scienza che in diversi studi dimostra come ci sia una relazione benefica tra le fusa del gatto e ad esempio, il sistema cardiocircolatorio. Vediamo quali sono le 10 ragioni per cui avere un gatto in casa.

Innanzi tutto sono terapeutici contro gli stati di ansia e depressione. È stato dimostrato come i suoni emessi con le vibrazioni delle fusa abbiano un effetto calmante sull’uomo riducendo lo stress e favorendo il rilassamento. Uno studio pubblicato sulla rivista BMC Psychiarty ha evidenziato come le fusa del gatto abbiamo un influenza positiva anche su chi è affetto da disturbi mentali.

Restando sempre in tema ‘no stress’, abbassando i livelli di ansia avere un gatto favorirebbe anche il benessere del nostro cuore, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Secondo uno studio decennale dell’Università del Minnesota aiuterebbero a mantenere i livelli di pressione sanguigna più bassi mentre per i ricercatori dell’American Journal of Cardiology allungherebbero le aspettative di vita di 1 anno.

Se si ci trova a dover affrontare un lutto, avere un gatto vicino aiuta ad affrontarlo meglio. Così come ridurrebbe il rischio di cadere in stati depressivi per i malati di AIDS, Alzheimer, nei disabili e negli anziani.

La frequenza delle fusa è simile agli Hertz utilizzati per le terapie in casi di fratture ossee e quindi questi dolci animali potrebbero essere benefici anche in questo campo. Il potere delle loro fusa non finisce qui: se le fanno mentre li abbiamo in braccio, aiutano a distendere la nostra muscolatura .

Il loro fine olfatto, è in grado di avvertire la presenza di una fuga di gas e sono in grado di riconoscere una crisi epilettica. Infine dormire con un gatto concilia il sonno e vivere con loro, diminuisce il rischio di allergie, grazie ad alcune sostanze presenti nella loro bocca che se trasferite sull’uomo avrebbero un effetto protettivo.

Quale che sia il motivo per cui avete deciso di averne uno o più d’uno in casa con voi, vi auguriamo buona Giornata Nazionale del Gatto.

