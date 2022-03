Greta Tosoni, tutto quello che vorremmo sapere dalla sex coach del momento. Intervista

Chi è un sex coach? Chi sono le persone che si rivolgono a lei? Lo abbiamo chiesto a Greta Tosoni, giovane queer educator e sex coach.

Si chiama Greta Tosoni, ha 25 anni ed è una sex coach e queer educator certificata. Oltre a essere la fondatrice dell’associazione Virgin&Martyr, ha curato l’edizione italiana di un libro a fumetti innovativo.

Si intitola “Questo libro (non) parla di sesso” edizioni Sonda, ed è la prima guida a fumetti sul sesso, sulle relazioni, sui corpi, sul rispetto, sulle emozioni e su mille altre cose. È pensato per un pubblico adolescente, ma non solo.

Chi è un sex coach? Chi sono le persone che si rivolgono a lei e perché “Questo libro” è più che mai importante? Scopritelo nella nostra intervista a Greta Tosoni.

Crediti foto@per gentile concessione di Greta Tosoni