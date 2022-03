La vera storia di Tracy: quel retroscena sul passato della vincitrice di Masterchef

A trionfare nella 11 edizione di Masterchef è stata Tracy. Ha sbaragliato tutti con la sua bravura e determinazione. Ecco la sua storia

È Tracy Eboigbodin la vincitrice di Italia Masterchef 11. Bella, brava e determinata, Tracy ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa una vittoria meritatissima. Ma dietro quel sorriso e quell’accento veronese, c’è una storia intensa e fatta di ostacoli. Nata in Nigeria nel 1993, dove ha trascorso la sua infanzia con i suoi genitori e i suoi fratelli, ha avuto un rapporto conflittuale con il padre come lei stessa ha raccontato durante un confessionale.

“Se anche un genitore, una persona che dovrebbe solo amarti, tradisce la tua fiducia e diventa violento, come faccio io a fidarmi delle altre persone intorno a me?” Tracy Eboigbodin

In un lungo post su Instagram poi, Tracy ha condiviso un piccolo spiraglio su ciò che è stata la sua infanzia e sul suo percorso che l’ha portata ad essere la donna che è oggi.

A 7 anni già sapeva scrivere il suo lungo nome, percorreva oltre 10 km con 10 kg sulla testa per poter riempire la dispensa di casa. All’inizio delle superiori aveva voti bassi in Economia e Diritto e Matematica, ma alla fine del suo percorso scolastico ha ribaltato la situazione portando a 7 e 8 i suoi voti. Tracy si è sempre impegnata, mettendo tutta se stessa come le ha insegnato sua madre.

“Fin da piccola la mamma mi ha insegnato ad impegnarmi in tutto ciò che facevo. Ricordo che diceva sempre a me e mio fratello ‘provate sempre a fare di più per avere di più’.” Tracy Eboigbodin

Un insegnamento di cui la campionessa di Masterchef ha fatto tesoro e, lasciato alle spalle un passato difficile, può guardare al futuro con grande soddisfazione.

