IRAE, la nuova estetica della sostenibilità. Simonetta Gianfelici per la prima serie di Yourban2030

Abbiamo incontrato Simonetta Gianfelici Fashion Director di IRAE il nuovo progetto di Yourban 20

Parlare di sostenibilità oggi è più che mai necessario e importante; lo sa bene Yourban 2030 la no profit di Veronica De Angelis che lo scorso 14 marzo ha lanciato un nuovo progetto. Si tratta di IRAE, progetto editoriale che lega arte, fotografia e ambiente per parlare appunto di sostenibilità e creare una green community.

Leggi anche:>> URBAN FRAGMENTS: NUOVO MURALES A GARBATELLA PER UNA CITTÀ PIÙ SMART

Non un semplice libro, ma un vero e proprio oggetto da collezione che uscirà con una cadenza trimestrale e vedrà coinvolti artisti del panorama internazionale dell’Arte Contemporanea. Il primo numero, presentato nelle splendide sale di Contemporary Cluster a Palazzo Brancaccio, vede Angelo Cricchi Direttore Creativo IRAE e Simonetta Gianfelici, Fashion Director. All’interno le opere di Ezio Amato, Andreco, Nicola Bertollotti, Daniela Billi, Patrizia Boglione, Paolo Canevari, Tiziana Cera Rosco, Dario Coletti, Giacomo Costa, Ketty Di Tardo, Michele Freppaz, Simona Ghizzoni, Luca Marini, Antonio Marras, Shinya Masuda, Claudio Orlandi, Cristana Perrella, Patrizia Sardo Marras, Birgit Rusten, Wu Ming 1, Santiago Zabala.

In occasione della presentazione romana, abbiamo incontrato Simonetta Gianfelici. Ex Top Model di fama internazionale oggi Fashion Consultant and Talent Scout, Gianfelici ha parlato di questo nuovo progetto e di come la sostenibilità non possa essere più considerata solo un’opzione all’interno delle nostre vite.

Vi lasciamo alla nostra intervista con Simonetta Gianfelici, Fashion Director di IRAE.

Crediti foto: Guillermo Luna_Irae_Yourban2030 via HF4