7 trucchi efficaci per bruciare più calorie mentre camminiamo

Bruciare più calorie e eliminare il grasso viscerale è possibile già soltanto camminando: ecco le 7 strategie da adottare

Come ben sappiamo, camminare quotidianamente è un atto d’amore verso noi stessi: in questo modo ci prendiamo cura dell’organismo, facendo del bene al cervello, al cuore, ai muscoli e alla linea ma come massimizzare gli sforzi bruciando più calorie e perdendo grasso viscerale?

Come bruciare più calorie camminando? Così perdi anche la pancetta

Questo tipo di adiposità che si accumula sull’addome è spesso un campanello d’allarme per futuri problemi di diabete e insulino-resistenza ma possiamo combatterlo con una serie di trucchi mentre camminiamo.

Le 7 strategie mirano a rafforzare il core, coinvolgere altri gruppi di muscoli oltre agli arti inferiori nell’ottica di aumentare il battito cardiaco e quindi incrementare il dispendio energetico.

Salite e discese, i benefici sul corpo

Il primco trucco è certamente quello di scegliere un percorso collinare, leggermente in salita, per incrementare la resistenza allo sforzo e mettere alla prova il nostro sistema cardiovascolare. Le discese aiutano invece a rafforzare le articolazioni, soprattutto le caviglie.

Importante è anche coinvolgere le braccia durante la camminata quotidiana: i movimenti delle braccia ci portano effettivamente a bruciare più calorie, aumentando il ritmo della camminata. Pensate che piegare i gomiti a 90° e farli oscillare a tempo di camminata ci fa bruciare il 15% in più.

Ciò ci porta a voler creare una sorta di ritmo energetico sempre nell’ottica di rafforzare tutti i muscoli e perdere più calorie. Un buon modo di ottenere ciò è camminare, oltre che con i gomiti piegati e le braccia in movimento, anche con gli addominali contratti così da mettere in tensione il core e aumentare i battiti cardiaci.

Un ulteriore trucchetto per bruciare più calorie mentre camminiamo e allo stesso tempo eliminare il grasso viscerale è usare le scale nella propria camminata, così come lo è mantenere una postura corretta e dritta con le spalle e il bacino. Fare un lungo respiro di tanto in tanto ci aiuta a distendere la colonna vertebrale e rimetterci in riga.

Bruciamo più calorie camminando velocemente

Infine gli ultimi due accorgimenti da adottare se vogliamo perdere grasso viscerale e dimagrire di più riguardano la velocità della camminata.

Camminare più speditamente, possibilmente supportati dal ritmo incalzante della musica che ascoltiamo, fa bene al nostro girovita. Inoltre gli esperti consigliano anche di aggiungere degli intervalli di scatti più veloci, magari di 30-40 secondi su 2 minuti, spezzando il ritmo del movimento in modo cadenzato.

