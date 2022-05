Giornata mondiale della Risata, ridere fa dimagrire: quante calorie bruciamo

Il 4 maggio ricorre la Giornata mondiale della risata: ecco tutti gli (insospettabili) benefici del ridere, compreso anche dimagrire

Quest’anno la Giornata mondiale della risata cade il 4 maggio e sempre, in questa occasione, è giusto ricordare quanto faccia bene ridere: i benefici per il cervello sono impagabili, ma la risata aiuta anche a dimagrire facendoci bruciare molte calorie.

Quando ridiamo riduciamo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, che ci porta a non resistere al cibo e dunque a ingurgitare calorie inutili e farci ingrassare. Contemporaneamente aumentiamo, durante la risata, il livello delle endorfine – neurotrasmettitori positivi – che fungono da analgesici alleviando dolore e infiammazione.

I benefici sconosciuti della risata su corpo e cervello

Il rilascio di endorfine agisce anche a livello cerebrale, potenziando la nostra memoria e allontanando il rischio di demenza. Incide ovviamente anche sull’umore scacciando pensieri negativi, depressione, comportamenti rabbiosi che ostacolano la ricerca della felicità e della serenità.

Le endorfine rilasciate dalla risata, inoltre, potenziano il sistema immunitario producendo linfociti-T che combattono le infezioni. Senza contare che ridere aumenta la frequenza cardiaca e tiene il cuore in allenamento incrementando la quantità di ossigeno nel sangue e riducendo – di conseguenza – il rischio di insorgenza di problemi cardiovascolari comuni.

Ridere fa dimagrire: più efficace delle pulizie domestiche

Ma la risata fa anche dimagrire, lo conferma la scienza. Alcuni ricercatori britannici che guidano il Comedy Research Project hanno analizzato gli effetti del guardare uno spettacolo comico in tv: hanno calcolato che una risata intensa, che coinvolge diversi muscoli facciali (ma anche addominali) può arrivare a far bruciare addirittura 120 kcal in un’ora.

Non male considerando che ridere aumenta la frequenza cardiaca anche del 20% e porta il metabolismo ad accelerare.

Il dispendio energetico può essere avvicinato a mezz’ora di sollevamento pesi e a 45 minuti di pulizie in casa, ma non c’è paragone… Ridere ci fa raggiungere più facilmente la felicità rispetto allo sport o alle faccende domestiche, non siete d’accordo?