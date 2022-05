La street artist Camilla Falsini alla Clerkenwell Design Week 2022 di Londra

Nel design district londinese, le superfici ceramiche ecoinnovative di Iris Ceramica Group diventano opera d’arte con Camilla Falsini

Tra i protagonisti della Clerkenwell Design Week 2022 di Londra c’è la street artisti Camilla Falsini. Il 24 e 25 maggio si esibirà in una performance di live painting, cura della no profit Yourban2030 e promossa da Iris Ceramica Group.

Falsini attraverso la realizzazione di un’opera d’arte in ceramica ispirata al Movimento Memphis esposte a Londra per la mostra “Ceramics: Neverending Artworks”, racconterà una storia di arte, sostenibilità, ecoinnovazione e valorizzazione del Made in Italy.

Attraverso il linguaggio e i colori ispirati al movimento artistico, parlerà di transizione ecologica e di nuove soluzioni percorribili, partendo proprio dalla ceramica innovativa di Iris Ceramica Group, azienda che rappresenta il fare impresa in modo sostenibile.

Il rispetto per l’ambiente è infatti il valore attorno al quale il Gruppo costruisce il proprio sistema produttivo e ha messo in campo azioni concrete in questa direzione. Come il nuovo impianto alimentato a idrogeno verde (che verrà terminato nel 2022) fa di Iris Ceramica Group la prima industria ceramica al mondo in grado di produrre con tecnologia così innovativa e all’avanguardia facendo da apripista.

E sono proprio l’innovazione e le soluzioni che guardano al futuro il punto di incontro proprio tra Iris Ceramica Group e la no profit Yourban 2030.

“Una realtà come quella di Iris Ceramica Group, dimostra l’unicità dell’imprenditoria femminile italiana, ponendosi come avamposto di innovazione e sostenibilità per cui l’Italia può fare scuola. Il 24 e il 25 maggio a Londra un’opera d’arte prenderà vita attraverso la performance di live painting di Camilla Falsini per raccontare tutto questo e ricordarci non solo che la ceramica è un materiale nobile, ma anche arte, creazione, tela d’artista e al tempo stesso superficie tecnica innovativa e sostenibile”. Veronica De Angelis, Presidente Yourban2030

Il live painting di Camilla Falsini verrà ospitato nella cornice della mostra d’arte “Ceramics: Neverending Artworks” in esposizione fino al 3 giugno presso il Flagship Store londinese di Iris Ceramica Group.

Crediti foto@Foto Yourban2030 e Iris Ceramica via HF4