Sogni viaggi e connessioni nella nuova opera di Andrea Sampaolo.

A 3 anni dalla sua ultima mostra, l’artista Andrea Sampaolo torna con un nuovo ciclo di opere: Last Minute – Free Your Net. Nove i quadri protagonisti di questa mostra che si fa percorso multisensoriale e che il 20 maggio arriva a Roma negli spazi di Fondamenta Gallery a Roma.

Un viaggio immersivo per raccontare il volo “Last Minute” della creatività e il sogno di evasione, viaggio e connessione che, attraverso la presenza di Progetour e Veratour, apre a mete sognate e negate nei gli ultimi due anni, caratterizzati da chiusure, limitazioni e distanziamenti.

“Esattamente come un volo last minute, scelto in pochi attimi per fuggire dalla ripetitività noiosa di certe giornate questa mostra, ideata e creata in poco più di un mese, vuole essere uno strumento alchemico dedicato a coloro che, guidati dai colori delle opere, decidono di viaggiare con la fantasia, lontani da un tempo paradossale che oltre a togliere i colori ha tolto spesso le speranze.”

Andrea Sampaolo