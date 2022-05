5 cose da fare gratis in aereo: trucchi per un’esperienza indimenticabile

Quando si viaggia ci sono cose che possiamo fare gratis in aereo: ecco che cosa puoi chiedere al personale di bordo senza dover pagare un centesimo in più.

Sapevi che ci sono alcune cose che puoi fare gratis in aereo? Già, chi ha detto che una volta saliti a bordo si debba passivamente restare al proprio posto aspettando di atterrare nella meta di destinazione? Durante il viaggio è possibile richiedere alcuni servizi al personale di bordo senza dover pagare.

Che cosa puoi fare gratis in aereo

Forse in pochi lo sanno ma è utile conoscere quel che si può fare gratis in aereo. Innanzitutto se abbiamo sete, perché l’aria condizionata ci secca la gola o semplicemente perché vogliamo un po’ d’acqua non dobbiamo farci scrupoli inutili. È nostro diritto chiedere una bottiglietta alle hostess.

Come riporta il sito Listooo.com, sia in viaggi lunghi che di breve tratta ci viene offerto uno snack o un pasto. In entrambi i casi se abbiamo ancora fame possiamo chiedere il bis, sia dello snack che del pasto. Perché dunque sopportare i morsi della fame quando possiamo mettere a tacere il nostro stomaco?

Per motivi di sicurezza oggi è difficile fare un tour della cabina di pilotaggio. Qualche eccezione però si fa per i bambini, e anche questa è una delle cose che si possono fare gratis in aereo. Solitamente le compagnie rilasciano al bambino in questione un certificato speciale, il “battesimo del volo” nel caso in cui si tratti del suo primo volo in aereo. Altre volte regalano alcuni gadget della compagnia, come una spilla.

Medicine e cuffie? Prova a chiederle alle hostess

A bordo dovrebbe esserci sempre un kit di pronto soccorso ma non è detto che contenga anche medicinali da banco come aspirina o antiacido. Meglio quindi portarli sempre con sé.

Se invece avete dimenticato a casa le cuffiette l’hostess dovrebbe fornirvene un paio, magari anche in regalo.

Tutte queste cose sono, ripetiamo, gratis in aereo ma non è detto che tutte le compagnie adottino tali regole. Sappiamo bene che negli ultimi anni la situazione lassù nei cieli è cambiata molto, soprattutto quando si parla di compagnie low-cost.

Foto: Shutterstock